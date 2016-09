Nike Deejey Ten a Milano: parte il conto alla rovescia

/ -











E pensare che la Deejay Run era partita come una corsa “tra amici”. Oggi è uno degli appuntamenti internazionali più attesi dai runners che amano correre senza competizione. A presentare la dodicesima edizione della Deejay Ten e della Deejay Five, ovvero la corsa non competitiva di 10 Km e 5 Km che si terrà il 9 ottobre a Milano in collaborazione con Nike, il suo ideatore Linus.

La data non è lontanissima, e le iscrizioni sono aperte fino al 4 ottobre. Per questo i runners, per prepararsi al loro meglio, potranno usufruire del programma che Nike mette loro a disposizione: una serie di servizi e attività, come la possibilità di essere ispirati e motivati da atleti professionisti, le sessioni di corsa del Nike Run Club e una nuova iniziativa che coinvolge 100 Personal Pacer che avranno il compito di assistere, motivare e scortare i runners durante il giorno della gara, dalla linea di partenza a quella d’arrivo.

I runners, per prepararsi al meglio, avranno così un programma di allenamento personalizzato a loro disposizione, che li spronerà e li preparerà alla 10 km con indicazioni e suggerimenti. Basta registrarsi al programma, e scaricare la app Nike+ Run Club.