I do’s e i don’ts beauty per future mamme

Il pancione costringe a un cambiamento di prospettive sulle priorità di ogni donna. Perché diventa il primo della lista. Tutto ruota intorno a lui. E allora, se non siete esattamente “orgogliose del cambiamento del vostro corpo” come ha dichiarato l’attrice Anne Hatahaway da incinta, non trascuratevi, per non sentirvi un “boiler ambulante”, ma aggiustate il tiro della vostra routine beauty.

EVITATE:

1. L’uso di retinoidi, contenuti negli antirughe o nei prodotti anti-acne. Se assunti in forma di integratori possono causare danni al feto, per l’uso topico non ci sono studi specifici, ma meglio non rischiare. Prendete nota: le rughe nelle donne incinte si vedono di meno, perché con l’aumento di peso la pelle appare più distesa e levigata. Invece se compare un brufolo fatevene una ragione, prima o poi andrà via.

2. Non usate creme schiarenti per curare il melasma (macchie scure), perché la pelle in gravidanza è più sensibile. L’iperpigmentazione è una condizione passeggera legata al cambiamento ormonale, non allarmatevi. Piuttosto, prevenite il problema indossando sempre, quando vi esponete al sole anche in città, una protezione con filtri fisici. Affronterete poi il problema dopo il parto, se il colorito non è tornato come prima.

3. Non spalmate autoabbronzanti sulla pelle, i prodotti con DHA progressivo penetrano nella cute e anche se non raggiungono il sistema sanguigno è meglio essere caute se c’è un bebè in arrivo. Alcuni ingredienti nei self-tan sono di natura controversa, perché considerati cancerogeni.

4. Non fate le colorazioni tradizionali sui capelli, il che non vuol dire non tingerli, potete optare per un hennè o per colorazioni meno aggressive a base di olio, da applicare a mezzo centimetro dalle radici, per evitare il cuoio capelluto. Oppure, puntate sui riflessi che vanno fatti solo sulle lunghezze.

5. Non iniettate filler o botox, non è stato provato che facciano male, ma anche in questo caso better safe then sorry, visto che non ci sono ricerche che dimostrano la loro innocuità.

E NON DIMENTICATE LA REGOLA FONDAMENTALE

Bisogna concentrarsi sulle cose essenziali. Durante la gravidanza il pericolo N.1 sono le SMAGLIATURE e sulla loro prevenzione deve andare il 100% delle attenzioni, per ridurre al minimo i danni post-parto.

Seno: per quanto bello quando si è in attesa, perché fiorisce, si riempie, si solleva, si compatta al punto che nessun chirurgo plastico potrebbe mai replicarlo, non sarà così per sempre. Tutto il volume che avrete guadagnato nei nove mesi sarà in caduta libera quando finirete di allattare. Quindi preparatevi per tempo all’evento e applicate regolarmente un prodotto che crei un’impalcatura rassodante anti-cedimenti. Phytrel di Lierac, con alchemilla-edera-equiseto dosata al 40 %, è un mix di tannini e flavonoidi che stimolano i fibroblasti a produrre collagene ed elastina per mantenere i tessuti tonici ed elastici.



Pancia, glutei, cosce e fianchi: sono il bersaglio preferito delle smagliature, perché hanno bisogno di avere una pelle super-elastica al 300% . Aiuta in questo caso una doppia strategia: la prevenzione con un prodotto da usare già dal terzo mese come Phytolastil Gel di Lierac con il complesso elasticizzante, alchemilla-edera-equiseto dosato al 35%, e la correzione massaggiando un siero ultra concentrato come Phytolastil Soluté di Lierac, con alchemilla-edera-equiseto dosata all’84 %, sulle zone colpite da smagliature nella fase infiammatoria, quindi rosse.



Cellulite: in gravidanza nulla vi vieta di continuare a trattarla con prodotti specifici. Phytophyline di Lierac, un siero per una strategia intensiva contro gli inestetismi della cellulite persistente e ribelle, ha lo stesso complesso elasticizzante dei prodotti anti-smagliature, in più contiene teofilina dall’azione lipolitica e escina e ulmaria dall’efficacia stimolante per la microcircolazione.