Bella, ti sei fatta male?

Fare la modella è un lavoro pericoloso. Quante riuscirebbero a camminare perfettamente su tacchi vertiginosi di 15 cm? Appunto!

Allora perché sorprendersi se Bella Hadid, sorella minore di Gigi, non è riuscita a fare la sua apparizione sulla passerella di Michael Kors senza che la sua sicurezza vacillasse? La top più richiesta del momento è caduta dall’alto delle sue platform shoes facendo andare in tilt il web. Video della sua uscita girano su Youtube, foto scattate da chi era alla sfilata popolano Instagram.

Eppure non è una novità la caduta di una modella. Naomi Campbell si è esibita nella stessa specialità a Parigi nel 1993 durante lo show di Vivienne Westwood, conquistando gli annali della moda. Sarà lo stesso per la “Bella” caduta della signorian Hadid? Una cosa è certa, la top ha mostrato di sapersi rialzare con il sorriso sulle labbra per seguire le colleghe Kendall Jenner, Joan Smalls e Romee Strijd, che, invece, sono riuscite a stare in piedi. La sua non è stata una caduta di stile.