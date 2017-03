Happy birthday Touche Éclat!

Il mondo delle beauty junkies si divide in due: quelle che usano il Touche Éclat e quelle che non lo usano. Ma, dopo questo articolo, molto probabilmente inizierete anche voi a far parte del clan dell’oggetto must-have di Yves Saint Laurent che quest’anno compie 25 anni. E lo fa con la Star Edtion cosparsa di stelle scintillanti che lo rendono un oggetto da collezione.

Ma cos’ha di così portentoso questo illuminante? Il Touche Éclat è stato creato da Terry de Gunzburg, considerata la Steve Jobs della cosmetica. In una intervista a Forbes ha detto: «Nessuno credeva in Steve Jobs e nessuno credeva nel Touche Éclat». Ma Terry aveva un desiderio: trasformare in un singolo prodotto il suo beauty trick per ottenere una base perfetta. Ovvero la combinazione di tre differenti texture: fondotinta, idratante e tonico, da applicare con un piccolo pennello piatto. Lei aveva già in mente l’idea di radiosità quando la parola glow non esisteva ancora e ci mise tre anni per convincere la direzione di Yves Saint Laurent a produrlo. Oggi è talmente un best-seller che nel mondo ogni dieci secondi se ne vende uno.

Ecco perché non può esistere beauty case senza Touche Éclat:

- Perché è l’antesignano di tutti gli illuminanti. Ancora prima delle parole glow, highlighting, strobing, il Touche Éclat esisteva già.

- Perché regala otto ore di sonno in un click. Nasconde le occhiaie e dona un’aurea raggiante anche di prima mattina.

– Perché è easy. La sua forma stilo è comoda da tenere sempre in borsa per ritocchi on-the-go quando il viso inizia ad accusare i segni di stanchezza della giornata.

- Perché è multiuso. Si applica sul contorno occhi e su tutta la zona T del viso per illuminare.

- Perché regala un effetto plump alla bocca. Applicatelo sul contorno labbra per dare un’illusione di volume.

- Perché c’è un Touche Éclat anche per il color correcting. Yves Saint Larent ha lanciato da poco i Touche Éclat Neutralizer, correttori disponibili in tre toni universali che si adattano a tutti gli incarnati. Albicocca per schiarire le macchie scure e le occhiaie violacee, il verde per neutralizzare i rossori, e il lilla che aiuta a illuminare le zone d’ombra del viso e ad accendere il colorito.

– Perché minimizza le rughe. Maggiore luminosità vuol dire minore tridimensionalità.

– Perché il segreto è la sua formula. In tutti questi anni è rimasta sempre invariata. Contiene vitamina E ed estratto di ruscus per attenuare i segni di stanchezza, humectine dal potere idratante e particelle soft focus per riprodurre il meccanismo di refrazione naturale della luce.