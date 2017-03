Yves Saint Laurent: una continua scoperta del bello

Ragazze, eccomi qui…vi scrivo per raccontarvi della mia esperienza nella splendida profumeria Gibin in via Campiello Duomo 6 a Oderzo in provincia di Treviso. Si tratta di una seduta trucco personalizzata firmata Yves Saint Laurent. Ad accogliermi c’era lui, Fabio Maini, il bravissimo make-up artist che sa trasformare i volti di noi donne in vere e proprie opere d’arte.

E’ sempre un piacere rincontrarlo e lavorare con un bravissimo professionista come lui. La seduta trucco è iniziata, da dove cominciare? Dal rituale skincare.

Infatti Fabio ha preparato la mia pelle con il siero Forever, dopodiché ha trattato la mia pelle massaggiandola delicatamente con il fluido SPF15 e infine è passato all’applicazione del blur primer di Yves Saint Laurent. Quest’ultimo infatti è l’incontro tra la luce magica di TOUCHE ÉCLAT e l’effetto levigante perfezionatore di un primer blur. Il primo blur illuminante di YSL Beauté combina uno straordinario effetto blur levigante e perfezionatore mentre la luce magica di TOUCHE ÉCLAT racchiusa in una texture leggera e trasparente. La pelle appare a dir poco trasformata. La luce si sprigiona, diffusa e riflessa, per un finish uniforme. Applicato prima del fondotinta ne esalta lo splendore e ne sublima il finish, minimizzando l’aspetto delle imperfezioni e levigando la grana della pelle.

Ma ora passiamo al bello…Oggi mi sono vestita in modo sobrio scegliendo uno stile minimal per i miei abiti. Ho optato infatti per uno spolverino sui toni del beige e bianco dai bottoni dallo stile bon ton ed un comodo pantalone largo. Per questo ho voluto mantenere un mood “romantico” anche per il trucco…Chic e sofisticato. Da dove iniziare? Dalla scelta del rossetto!

Dovete sapere che sono arrivati i Baby Doll Kiss & Blush! Cosa sono? Sono stick duo per labbra e guance per infinite combinazioni super fun! Una texture bicolore soffice e compatta per un un finish mat fresco e perfezionatore. Dalla formula fondente ultra piacevole ha un’applicazione estremamente facile e confortevole. Puntando sulle labbra, colorandole in modo vivace il bravissimo make-up artist ha pensato di dare ai miei occhi una sfumatura sui toni del ciclamino grazie alle matite morbide e bicolori di Yves Saint-Laurent.

Ma mancava qualcosa…Le ciglia! Cosa poter utilizzare? Il mascara The Shock! Cos’è?

Il Nuovo MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS THE SHOCK dona ciglia smisuratamente volumizzate, allungate e incurvate al primo passaggio, grazie alla Nuova Formula ultra modulabile ad alta aderenza con una base ultra densa e opaca, che avvolge istantaneamente le ciglia per un volume intenso ed estremo e per un’intensità drammatica. La Nuova Brosse ad elica presenta 4 tagli di setole in grado di prelevare un’elevata quantità di formula per un volume ancora più intenso

E il vostro sguardo avrà un effetto shocking smisurato! E allora che dire? Grazie a Fabio Maini, alla Profumeria Gibin a Oderzo (TV) e infine a YSL!

