Ciao ragazze,

come vi avevo anticipato su Instagram, ho partecipato alla seduta make-up di Yves Saint Laurent per scoprire i nuovi cosmetici. Ho imparato dal make-up artist David tutti i segreti per avere un trucco perfetto. Se siete delle vere make-up addict non potrete fare a meno di farvi coinvolgervi da queste novità di YSL.

La base del trucco che ha realizzato David, è il Top Secret Instant Moisture glow. Si tratta di una crema idratante ed illuminante. Successivamente per perfezionare l’incarnato, mi ha steso Le teinte encre de peau numero BR20. Dopo la stesura del fondotinta, ho scoperto un bellissimo prodotto che David ha chiamato la “bacchetta magica” di Yves Saint Laurent: il Touche Eclat – Radiant Touch. E’ l’illuminatore più imitato nel mondo della profumeria, ma mai eguagliato. E’ un prodotto eccezionale e si può usare più volte al giorno. Trasforma le zone di ombre in punti luce, senza creare l’effetto maschera. Per finire la base viso, ha realizzato delle ombre con la nuova terra abbronzante della linea Les Saharariennes Sun Kissed blur della tonalità 4.

Dopo di che il truccatore è passato a lavorare sugli occhi. Per il contorno ha utilizzato il Couture Kajal, mentre sull’incavo, ha creato delle ombreggiature con un ombretto tortora della palette Couture. Il colpo di scena è stato il mascara Shock, infatti le mie ciglia si sono trasformate. La sorpresa non è finita qui, infatti il colore nero asfalto del mascara, dona una profondità estrema e mantiene la luminosità di un vero black underground.

Per completare il trucco, sulle labbra mi ha applicato il nuovissimo Rouge Pour Couture numero 7. Un prodotto innovativo, infatti ha la tenuta di uno smalto, il comfort di un rossetto e la lucentezza di uno gloss.

Questo è il risultato finale, un trucco dal finish naturale e semplice ma allo stesso tempo sofisticato. E’ stata una fantastica esperienza e consiglio anche a voi di provare questa seduta di make-up.

Un bacione, al prossimo articolo!