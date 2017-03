Power Fabric di Armani funziona. Lo avevo detto io, lo dice anche Clio

È come quei jeans che non riesci a toglierti di dosso, perché ti fanno sembrare più magra. O quelle scarpe col tacco così comode che potresti correre una maratona. Power Fabric di Giorgio Armani è il fondotinta dall'”effetto Dash“, quando si prova non si cambia. E lo dice una fan di Maestro Fusion Make-up di Giorgio Armani. Non che quest’ultimo sia stato espulso dal mio beauty case, ma Power Fabric ha una malleabilità che lo rende veloce da applicare e facile da adattare al viso, in più a fine giornata lo ritrovi ancora lì e non lo senti.

Per crederci bisogna metterelo al test come ha fatto Clio Makeup, che nella sua Review lo valuta con un 9. Ecco su cosa concordo della recensione.

-«È il fondotinta più coprente di casa Armani».

Vero, ma non crea l’effetto maschera che non piace a nessuno. Anzi rende la pelle uniforme in modo del tutto naturale.

-«Il finish è subito semi-opaco ma luminoso».

Vero, dona immediatamente uniformità alla pelle, ma non un effetto polveroso. Perché la sensazione quando si applica è di stendere una pellicola invisibile che si modella grazie al calore dei polpastrelli. Clio preferisce usare le dita e la spugnetta. Io solo i polpastrelli, ma il risultato non cambia.

-«Si asciuga subito».

Vero e il vantaggio è che nell’immediato si vede il viso trasformato grazie a questa texture morbida e vellutata, che scivola facilmente sotto le dita.

«È necessario fissarlo con la cipria». Perché chi l’ha baciata se lo è ritrovato sulle labbra.

Non è vero. Soprattutto se l’effetto deve essere il più naturale possibile. La cipria può avere il lato negativo di seccare la pelle e dopo ore creare crepe sul viso. La consistenza di Power Fabric è tale da non asciugare la cute e contemporaneamente di evitare l’effetto lucido. Per quanto riguarda il fissaggio del make-up sul viso, mi chiedo quale fondotinta sia totalmente no transfer!

-«Non ho utilizzato nessun correttore per quello ho le occhiaie».

Non è vero. Uno dei lati positivi del prodotto è che può essere usato anche nella zona perioculare con risultati eccellenti. È coprente e delicato al punto giusto. Mi è capitato di usare un fondotinta per nascondere le occhiaie e l’alcool contenuto nella formula ha irritato gli occhi. Sono molto delicati e per questo non utilizzo mai mascara. Power Fabric non ha alcun effetto collaterale di questo tipo.

-«Finish opaco ma luminoso, non è polveroso».

Verissimo. Da quando uso Power Fabric tutti mi dicono che ho una pelle bellissima e luminosa.

-«Dura otto ore».

Vero e se abolisci i baci sulle guance anche di più!

Per me è promosso a pieni voti.