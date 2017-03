Tutto su Cosmoprof 2017: gli stand da non perdere!

Manca pochissimo all’appuntamento annuale con il Cosmoprof Bologna 2017, che quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione e si preannuncia ricco di novità imperdibili per le amanti del beauty! E’ un’occasione per scoprire tutte le novità del momento, provare nuovi prodotti e portarsi a casa trucchi e accessori a prezzi super scontati. Il Cosmporof si svolgerà da venerdì 17 a Lunedi 20 Marzo presso Bologna Fiere, per chi di voi si recherà per la prima volta alla fiera vi consiglio di acquistare il biglietto d’ingresso direttamente online sul sito del Cosmporof in quanto è scontato del 40%.

Prima Novità per celebrare la 50a edizione è COSMOPRIME, un’area speciale aperta ai visitatori dal 16 al 19 Marzo 2017, dedicata alle aziende attive sul canale retail posizionate in una fascia di mercato specifica, dall’ high-end mass market alla profumeria prestige e di nicchia.

All’interno di Cosmoprime, Cosmoprof e Accademia del Profumo presenteranno un profumo che celebra questa importante edizione: The Perfume Factory. Verranno mostrati gli step del processo produttivo del profumo, un viaggio che porterà il visitatore a scoprire l’intera supply chain di una fragranza. Quale modo migliore di celebrare un anniversario importante se non regalandosi un profumo?

Altra area d’eccellenza sarà L’ Extraordinary Gallery che ospiterà le ultime tendenze beauty, con le aziende e i brand più innovativi.

Tantissimi sono i workshop organizzati, symposium, meet and great e ospiti internazionali presenti, vi consiglio di scaricare il calendario eventi dal sito del Cosmoprof in modo da non perdere qualche appuntamento che vi interessa.

Ecco alcuni stand da non perdere!

Equilibra

DOVE SI TROVA: Settore Green, padiglione 21N, Stand G2-H1

Lo stand di Equilibra Italia anche quest’anno proporrà numerosi eventi ed appuntamenti con blogger e youtubers, oltre alla presenza di Miss Italia 2016 Rachele Risaliti e Miss Equilibra 2016 Marta Cerreto.

Potrete ammirare tutte le loro novità 2017.

Biofficina Toscana

DOVE SI STROVA : Settore Green, Padiglione 21 N , Stand E14.

Biofficina Toscana è una linea di cosmetici ecobiologici, certificati con materie prime a Km. 0. I loro prodotti sono estratti di piante coltivate in Toscana con il metodo biologico e biodinamico e materie prime toscane come l’olio di olivello spinoso, il peperoncino, l’olio di oliva ed il miele biologici.

Potete trovare tantissimi prodotti per la detersione, skincare del viso e del corpo, shampoo specifici per ogni tipo di esigenzea.

Athena’s SRL

DOVE SI TROVA : settore Green, Padiglione 21N, Stand F1.

Athena’s è un’azienda italiana, Bolognese tra l’altro, leader nel settore bio. Dopo il successo dello scorso anno dove hanno presentato la loro linea al Baobab, quest’anno al Cosmoprof presenteranno in anteprima la nuova linea “Illumina”, in cui sono presenti polvere di madreperla, pigmenti naturali e bio luminescine che conferiscono luminosità all’incarnato!

Makeup Forever La Truccheria

DOVE SI TROVA: Settore Estetica Padiglione 22B

Tappa direi obbligatoria per le makeup addicted è lo stand di Makeup Forever. Ogni anno è letteralmente preso d’assalto perché vi è la possibilità di acquistare i loro prodotti scontati al 40%!

Vi consiglio di calcolare bene il tempo perché le file per entrare nello stand sono molto lunghe e in alcuni momenti della giornata l’attesa può arrivare fino ad un’ora.

NASHI ARGAN

DOVE SI TROVA: Padiglione 32, Stand A19-B20.

Per le amanti di questo brand per capelli , non perdetevi il loro bellissimo stan, potrete assistere a dimostrazioni in diretta e se avete tempo prenotare una piega! Oltre che acquistare i loro prodotti e cofanetti super scontati!

ElGON

DOVE SI TROVA: padiglione 32, stand A1/B2

Presso il loro stand verrà presentata in esclusiva la nuova linea IMAGEA by Elgon Green.

Per quanto riguarda il settore Unghie e Nail Art, i Padiglioni sono il 36 e 36A. Negli Stand di Essie e OPI potete prenotare una nail art personalizzata, oltre che provare i nuovi colori.

Per finire non può mancare una visita allo stand di Peggy Sage ( padiglione 36, Stand D4-E3.)

Il padiglione 14 é invece dedicato all’estetica: potete trovare moltissimi brand tra cui Bioline jatò allo stand B14-D13, assisterete a dimostrazioni di massaggi e trattamenti professionali in diretta.

Non mi resta che darvi appuntamento al Cosmoprof 2017!