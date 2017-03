Truccarsi è il metodo che preferiamo per sentirci belle e sicure di noi stesse, ma alcune volte preferiremmo uscire di casa al naturale, senza preoccuparci del make-up, soprattutto quando la sveglia suona presto e dobbiamo andare a scuola o al lavoro. Ecco qualche piccolo consiglio per essere belle anche senza trucco, senza però apparire sciatte o trasandate!

1. Prenditi cura della tua pelle. Se non vuoi ricorrere all’uso di fondotinta e correttori, devi far sì che la tua pelle appaia luminosa, idratata e priva di imperfezioni. Per ottenere questo risultato devi seguire una skincare quotidiana, costituita da un detergente per pulire il viso, e una crema idratante adatta alla tua tipologia di pelle. Inoltre, due volte a settimana, puoi alternare una maschera per il viso e uno scrub esfoliante. Questa routine ti permetterà di dire addio al grigiore del tuo viso e dare una nuova vita alla tua pelle!

2. Ridona vitalità al tuo incarnato con uno spray rinfrescante. In commercio esistono molte acque idratanti o termali che nebulizzate sul viso idratano e rinfrescano l’incarnato in pochi secondi. Alcune di queste sono addizionate con vitamine e oligoelementi, che li rendono perfette anche per le pelli sensibili e irritate, grazie alla loro azione lenitiva e addolcente. Pochi spruzzi dopo la skincare quotidiana, restituiscono alla pelle luminosità e vitalità, donando in pochi secondi un bell’aspetto al viso.

3. Non dimenticarti delle labbra. Anche le nostre labbra contribuiscono a renderci belle, ed è quindi importante che abbiano un colorito vivace e appaiano morbide e idratate. E’ quindi consigliabile applicare più volte al giorno un balsamo per le labbra, ed eseguire una volta a settimana uno scrub specifico. Se non vogliamo spendere soldi per acquistare un’esfoliante per le labbra, possiamo ricrearlo in casa unendo qualche cucchiaino di miele allo zucchero di canna. Il miele contribuirà ad idratare le nostre labbra, e lo zucchero di canna ad eliminare le antiestetiche pellicine.

4.Sopracciglia in ordine. Le sopracciglia rappresentano la cornice del nostro sguardo, e se sono trascurate otteniamo subito un aspetto sciatto e trasandato. Oltre ad eliminare i peli superflui con una pinzetta, è importante che la forma delle nostre sopracciglia sia armonica e si sposi bene al nostro viso. Molte ragazze bellissime perdono parte del loro fascino a causa di sopracciglia depilate male! Il mio consiglio è quello di ricorrere ad un’estetista esperta, almeno una volta nella vita, per trovare la forma più adatta a se stessi.

5. Capelli puliti e profumati. Se vogliamo rinunciare al make-up, non possiamo trascurare la nostra chioma, che deve essere pulita e ordinata. Se non riusciamo a mettere in piega i nostri capelli dopo ogni shampoo, possiamo riscorrere ad acconciature semplici ma eleganti, come una coda di cavallo o una treccia. Il nostro aspetto ne trarrà beneficio!

A questo punto, per essere belle anche senza trucco, non ci resta che indossare un bel vestito e soprattutto un bel sorriso che dona una vera luce al nostro viso!

Se anche dopo questi consigli non vuoi rinunciare al make-up, segui i miei video tutorial su Youtube e Instagram.