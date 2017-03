Trucchi per valorizzare il viso e cambiare look in poche mosse

Viviamo nell’ epoca dei ritocchini e dei filtri di instagram, di photoshop e spesso offriamo al mondo un immagine irreale, quando potremmo offrirne una più bella e armonica. Allora bisogna fare un passo indietro, quando non esistevano i social e il photo editing. Un tempo le top model per apparire al meglio giocavano con la propria immagine attraverso le posizioni del volto, il gioco di esporsi alle luci ed ombre più adatte alla foto, il lato migliore da offrire al fotografo, il make up, l’inclinazione del viso. Oggi parliamo di idee semplici, sicure e facili per apparire belle sia in foto che nella realtà, oppure per apparire diverse ma in modo piacevole.

Vediamo nel dettaglio di che si tratta tra spunti su cosa fare e cosa evitare:

Evitate prima di tutto i filtri, per venire bene in foto, studiate le vostre pose migliori e utilizzate le luci che vi valorizzano di più’. Inutile spianare le rughe arrivando a cancellare anche le espressioni.

LE BASI: Lavorate su alimentazione , bevande e idratazione per ottenere una bella pelle idratata. Questo si rifletterà sia nelle foto che nella realtà. Usate solo fondotinta cremosi di buona qualità, altrimenti fanno venire le rughette sotto agli occhi.

CAPELLI: Sperimentate un nuovo taglio di capelli, ma non cedete alle mode se un taglio molto particolare non valorizza il vostro viso. Per avere un idea in questo caso vi consiglio di fare delle prove con photoshop ( solo in questo caso… ) Per nasi importanti e visi spigolosi o dai tratti duri, sappiate che i tagli corti non funzionano, se avete le guance cadenti provate la coda di cavallo e lo chignon e l’ effetto sarà ottimo per far sembrare gli zigomi più alti.

LABBRA: Giocate col make up usando ciò che valorizza ciascun viso : per esempio i gloss anche trasparenti fanno sembrare le labbra più carnose, ma anche alcuni rossetti mat in toni naturali fanno lo stesso effetto Per il Gloss adoro Starskin che ha un effetto rimpolpante, tra i suoi prodotti ci sono molti cosmetici che definisco smart, nel senso che creano effetti davvero piacevoli anche se si crea un make up con pochissimi prodotti. Per un buon rossetto mat, adoro Lepo che è specializzato in cosmetica per make up di grande delicatezza, dove le tonalità di trucco sono molto naturali, l’ ideale per chi deve famigliarizzare col trucco, chi ama il minimal e anche per chi ha la pelle delicata. L’ importante è che le labbra non si secchino perchè questo le fa sembrare più sottili della realtà. Mai uscire senza almeno il burrocacao Se al centro delle labbra mettete del rossetto più chiaro, anche in questo caso le labbra sembrano più carnose. Una matita colorata vi aiuta a stendere meglio il rossetto e una fissativa vi evita di sbavare il rossetto e il gloss. E’ importante poi sottolineare che spesso i rossetti fanno sembrare i denti più o meno bianchi, per esempio più il rossetto è chiaro più i denti appariranno meno bianchi, mentre se invece è rosso o viola l’effetto ottico è decisamente favorevole.

OCCHI: Anche sugli occhi l’idratazione ha effetto perchè li rende più luminosi. Provate l’olio di oliva per struccarvi, ha effetti strepitosi! Parlando di estetica invece, le sopracciglia conferiscono l’ espressione del volto, per cui non cedete mai alle sopracciglia effetto Mina o le sopracciglia tatuate come si faceva prima, fate tatuare solo i peletti. L’eccessiva sottigliezza delle sopracciglia dà durezza al volto e in molti casi rende gli occhi sporgenti. Piuttosto sottolineate un po’ con una matita per sopracciglia e una matita fissativa , specie in estate. Io uso la doppia matita per sopracciglia di Starskin e il mascara per ciglia di Lepo.

Per allungare gli occhi verso l’alto create una sottile linea di eyeliner. Per renderli più grandi usate nella rima interna della palpebra inferiore, la matita bianca. Per dare profondità all’ occhio e al viso, mettete la matita anche all’ interno della rima palpebrale superiore, questo creerà continuità con il mascara e se lo stendete anche all’ interno delle ciglia, non avrete bisogno di ciglia finte, saranno perfette. Attenzione ai fondotinta e correttori di cattiva qualità che abbinati a righe troppo grosse di matita nera, rendono il viso una maschera e vi creano rughe dove non ci sono. Parlando di ombretti, ricordate che certi colori rendono più chiari gli occhi, come il viola con gli occhi marroni, il nero per gli occhi blu. Gli ombretti chiari perlati definiscono molto bene, valorizzandola, l’arcata soppracigliare. Un idea carina per cambiare lo sguardo e il viso senza eccessi sono anche le lenti a contatto colorate, che esistono sia coprenti sia intensificanti del nostro colore naturale. Possono essere usate per 7 , 15, 30 applicazioni, basta conservarle nel loro liquido in confezione, metterle e rimuoverle con le mani pulite. Devono essere certificate per cui le ho scelte su Vision Direct perchè specializzato in prodotti di ottica. Se usate le lenti a contatto per la vista sappiate anche che esistono correttive per la vista ma colorate per unire l’utile al dilettevole

UMORE: L’ umore cambia il nostro viso, lo fa sembrare più giovane, vecchio, segnato o disteso a seconda di come ci sentiamo, se ci regaliamo più relax, pace interiore, sorrisi e allegria, limitando al massimo il nervosismo, potremo avere effetti molto buoni sulla nostra salute e il nostro aspetto. E’ davvero importante considerare questo aspetto per migliorare in modo positivo il nostro aspetto, anche attraverso l’interiorità.

Un abbraccio a tutte!

Amanda