Makeup: tutte le tendenze Primavera/Estate 2017

La primavera sta arrivando e non possiamo fare a meno di sbirciare le nuove tendenze make-up che ci accompagneranno fino al prossimo autunno.

La bella stagione ci propone dei look audaci e soprattutto autentici perché già da qualche tempo prevale la tendenza della naturalezza e della libertà di esprimersi anche nel makeup. Quindi, l’esigenza di un trucco reale, confortevole che ci appartiene e che rivela la nostra personalità. Anche sulle passerelle c’è un ritorno alla praticità, anche se più d’impatto, ma pur sempre “easy“e disinvolta.

Il blush è il vero protagonista. Abbandona l’effetto bonne mine per abbracciare il mood anni Ottanta. Siate quindi generose nello scaldare le guance con colori vivi come il corallo e il rosa. Per enfatizzare gli zigomi è molto importante sfruttare diverse texture, quindi blush opachi, in crema e brillanti, a seconda dell’effetto che si vuole ottenere e a seconda del tipo di pelle.

Il nude look per il viso è la tendenza predominante, che diventa ancora più luminoso e naturale. Per enfatizzarlo è ideale migliorare la skincare routine e ottenere così un incarnato perfetto che possa valorizzare l’applicazione del makeup. Un importante asso della manica è senza dubbio l’illuminante, anch’esso da applicare in diverse texture per esaltarlo.

Il colore diventa l’accessorio perfetto per il nude look. Sulle labbra avremo tinte forti come il fucsia e il rosso papavero, ma anche i glitter per look eccentrici, e non dimentichiamo il grande ritorno delle labbra bicolor. Sugli occhi invece avremo colori decisi e glossy da sfumare con le dita, applicando sopra degli appositi top-coat, che rendono gli ombretti lucidissimi e dall’ effetto bagnato. Il cat-eye si conferma indispensabile per dare valore allo sguardo, purché con linee più spesse. Lo smoky eyes diventa “vissuto”, quindi molto sfumato e quasi trasparente.

È giunto il momento di seguire l’istinto, anche il make-up non aspettava momento migliore!