Come ogni anno l’arrivo della nuova stagione porta con sé nuovi trend. Oggi parliamo delle cinque tendenze trucco Primavera/Estate 2017 più viste durante le fashion week. Scopriamo insieme quali proposte rivedremo con l’arrivo del caldo.

Ancora una volta possiamo notare che, come per le ultime cinque stagioni, la moda ci propone molti trend di maquillage diversi tra loro. Una vera e propria varietà di colori che soddisfa i gusti di quasi tutte le donne. Tra questi abbiamo individuato 5 tendenze da proporvi:

1. Blu e verde: due colori “novità” per la stagione calda, vero? In realtà quest’anno soprattutto gli ombretti “si vestono” con queste tonalità decise. Un gran vantaggio per le donne bionde, visto che entrambi i colori le donano molto. Se poi hanno gli occhi azzurri, il gioco è fatto, perché risalteranno ancora di più. Abbinate mascara nero e rossetto nude all’ombretto blu o verde per una serata all’insegna del divertimento.

2. Rosso: Un classico che non ci abbandona mai. Lo vedremo sia nei rossetti che negli smalti. Ma per quanto riguarda le tendenze trucco primavera estate 2017 il rosso sarà più intenso e deciso, mentre ci abbandoneranno quelli più scuri che abbiamo usato durante l’inverno.

3. Pesca e salmone: due colori che abbiamo visto molto durante le scorse sfilate. Non solo nei blush, ma anche negli ombretti, rossetti e smalti.

Un suggerimento molto importante per un trucco raffinato è quello di non usare lo stesso colore sia per il rossetto che per gli ombretti.

4. Rosa: ancora una volta ci accompagnerà durante questa nuova stagione. Il rosa è ogni anno il colore d’eccellenza della primavera. Quest’anno lo troveremo declinato in tante diverse sfumature: dalle più chiare a quelle più vivaci. Un colore che favorisce ogni tipo di carnagione e che anche per questo è scelto così spesso come colore per i rossetti, blush, ombretti e smalti.

5. Trucco nude o naturale: In estate si ha sempre la tendenza di truccarsi molto meno. Quest’anno anche la moda ci viene incontro, proponendoci il trucco naturale. Un maquillage che si ottiene con pochi passaggi e l’applicazione di colori neutri o molto chiari. Questa è la tendenza trucco primavera estate 2017 perfetta per il giorno, in quanto è semplice da ricreare, discreta e molto naturale.

Per chi ama un look leggero e naturale le nuance nude saranno perfette e potrete applicarle non solo per il lavoro, ma anche se vi piace avere un look delicato in spiaggia durante l’estate.

Vi aspetto prossimamente per parlare di capelli e se volete anche sul mio blog.