Tendenza makeup Primavera/Estate 2017: “Nude look”

Il makeup c’è ma non si vede questa primavera. Se vogliamo che il make-up naturale ci doni dobbiamo quindi avere una pelle perfetta. Come possiamo ottenerla? Grazie ad una “beauty routine” impeccabile!

Ogni mattina per pulire l’epidermide in profondità utilizzate l’acqua micellare, passatela sul viso con un dischetto di cotone, in seguito applicate un tonico per chiudere i pori. Idratatevi poi con la vostra crema giorno e per concludere usate il siero che regalerà luminosità al vostro incarnato. Quest’ultimo è ricco di principi attivi, ne basteranno poche gocce. Anche le labbra non vanno sottovalutate. Prendetevene cura utilizzando spesso degli scrub appositi e idratatele più volte al giorno con il burrocacao.

Dopo aver eseguito in modo sapiente questi passaggi potete passare al makeup. Come base vi consiglio un fondotinta leggero. Stendetelo con un pennello tondo per rendere l’effetto ancora più soft. Utilizzate un correttore di buona qualità per nascondere le occhiaie e applicate un velo di terra per scavare il viso e creare un lieve effetto “contouring”. Un tocco di fard colorato sulle guance vi donerà un aspetto sano.

Curate in modo meticoloso le sopracciglia, perchè ci aiuteranno a rendere intenso il nostro sguardo anche se non utilizzeremo nè matita nera nè eyeliner. Ridisegnate l’arcata con una matita dello stesso colore dei vostri capelli o di un tono più chiaro. Fissate i peli con un gel apposito pettinandoli verso l’alto.

Passiamo alle ciglia, le vere protagoniste! Applicate una base trasparente adatta a rinforzarle e ad infoltirle, dopo averla fatta asciugare utilizzate il mascara in modo molto generoso. Dovrete avere uno sguardo da cerbiatta!

L’ultimo passaggio riguarda le labbra! Applicate un burrocacao idratante e sopra un altro burrocacao lievemente colorato, magari alla frutta. Il colore sarà appena accennato ma molto chic.

Per far sì che il vostro capolavoro duri a lungo utilizzante uno spray fissante su tutto il viso, come le vere professioniste!

Un bacio ragazze e alla prossima dritta beauty!

Greta