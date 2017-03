Tendenze trucco Primavera/Estate 2017: make up nude o a tinte forti?

Il make up della stagione calda sarà ad effetto vedo non vedo. Torna in primo piano la pelle al naturale. Il trucco nude ha imperversato sulle passerelle, vedi Dior, Prada, Michael Kors e altri. Bando quindi ai visi scolpiti e ai vari contouring, il volto deve essere pulito e ultra luminoso. Complici l’utilizzo di un primer che corregge eventuali difetti e discromie del viso. E di un fondotinta leggero, non coprente, che non appesantisce. Come il nuovo fondotinta in stick cremoso e idratante, Chubby in the Nude di Clinique.

Mentre veli leggerissimi di blush riscalderanno le guance. Come Poudre Éclat Soleil Trio Miel Canelle, Sisley Paris.

Se siete alla ricerca di un colorito ultra naturale e un effetto baciata dal sole è in arrivo da aprile Sunrise Bronzing & Highlighting, che porta la firma di Giorgio Armani Beauty.

Le tendenze trucco per la Primavera/Estate vedono anche le labbra colorate al naturale. O al contrario protagoniste del make up vedo non vedo con colori pastello inediti o con nuances a tinte forti dal rosso lampone al il borgogna.

Un esempio? Il trucco lilla che abbiamo visto sfilare sulla passerella di Jeremy Scott.

Se il viso deve brillare di luce propria per quel che riguarda il make up occhi si può osare con effetti fluo. Resta comunque valida la regola di creare un make up spontaneo, non troppo studiato. In una parola bisogna truccarsi in modo creativo. Come piace a noi. Protagonisti della prossima primavera saranno gli ombretti fluo. Giallo, rosso, verde avvistati sulle passerelle di Kenzo e Max Mara.

Sono al naturale anche le sopracciglia, la tendenza le vuole corpose e naturalmente disordinate.

Alla prossima!

