5 segreti per un make-up perfetto

1. Prenditi cura della tua pelle. Alla base di un make-up perfetto, c’è una pelle perfetta. Se vuoi ottenere un incarnato levigato e luminoso, non basta stratificare strati di fondotinta super coprente, ma devi partire da una buona base, che si ottiene solo con una skin care quotidiana. Idrata mattina e sera il tuo viso con una crema specifica per la tua tipologia di pelle, ed esegui settimanalmente maschere e scrub.

2. Evita gli eccessi. I make-up artist sanno bene che un buon make-up deve coprire le imperfezioni, ma allo stesso tempo risultare naturale, soprattutto se usiamo prodotti come fondotinta e correttori. Quindi sfuma bene i cosmetici sulla pelle per evitare antiestetici mascheroni, e copri le imperfezioni con correttori specifici, senza esagerare!

3.Uniforma l’incarnato. Molte ragazze alle prime armi evitano di usare il fondotinta per paura di sbagliare, ma questo può essere un grave errore! Una buona base uniforme rende giustizia anche ad un bel trucco occhi. L’importante è trovare il fondotinta che si sposa al meglio con la tipologia della tua pelle e le tue necessità. Ci sono tantissime formule, che vanno dalle BB cream, facili da applicare e perfette per chi vuole un risultato più fresco e naturale, ai fondotinta più coprenti per un’effetto “camouflage“!

4.Scegli i colori giusti. Hai la pelle chiara e gli occhi marroni? Prediligi le tonalità del prugna, del viola e del bronzo. Se hai gli occhi verdi gioca con i toni del marrone e del cioccolato. Gli occhi azzurri vengono messi in risalto dal grigio fumo e dal rame. In ogni caso, la combinazione perfetta per il tuo viso la puoi scoprire solo tu, sperimentando e giocando con i colori. Anche se ami alla follia un determinato colore, evitalo assolutamente se non ti valorizza!

5. Metti in risalto i tuoi punti di forza. Invece di mascherare a tutti i costi i difetti, cerca di mettere in risalto le caratteristiche del viso che ami di più. Se ti piacciono i tuoi occhi puoi osare con tutte le colorazioni che li evidenziano, o con qualche ombretto scintillante. Se ami le tue labbra, riempile con un rossetto audace e lascia in secondo piano gli occhi. L’importante è non esagerare concentrandosi su un’unica caratteristica!

Per scoprire altri segreti per un make-up perfetto seguimi su Youtube e su Instagram!