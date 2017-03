Trucco sposa: 5 consigli per non arrivare impreparata all’altare!

1. Usa solo prodotti di alta qualità, che garantiscono al trucco una resa ottima e una durata estrema. Quel giorno sarai la protagonista e ti meriti un trucco sposa che duri da mattina a sera, e soprattutto che ti faccia apparire bellissima dal vivo e in foto. Il primo passo per ottenere questo risultato è usare prodotti professionali.

2. Il trucco sposa deve rispecchiare la tua personalità. Se il tuo trucco quotidiano o quello del fine settimana consiste in una linea di matita e poco blush, può essere un grande errore osare con smokey eyes e ciglia finte proprio il giorno del matrimonio! Quel giorno devi sentirti a tuo agio e soprattutto devi sentirti te stessa, quindi cerca di non discostarti troppo dal tuo stile o finirai per pentirtene.

3. Non affidarti troppo alle foto delle modelle che trovi su internet. Ricorda che il trucco sposa è un make-up personalizzato, studiato sulle tue caratteristiche, che ha un’ottima resa sia in foto, sia alla luce del sole. Se tu sei mora e hai gli occhi scuri, difficilmente ti starà bene un trucco che indossa una modella bionda con gli occhi azzurri. Inoltre, i trucchi che trovi su internet, spesso sono trucchi esclusivamente fotografici, che hanno quella specifica resa in fotografia, che fanno risaltare la modella perfetta, ma che dal vivo appaiono molto pesanti e non ugualmente belli.

4. Evita le ciglia finte intere. A meno che tu non sia abituata a indossare le ciglia finte intere tutti i giorni, evitale il giorno del matrimonio. Le ciglia finte intere sono molto belle e l’effetto in foto è spettacolare, ma possono risultare fastidiose e soprattutto possono staccarsi solo in alcuni punti, come all’inizio o alla fine dell’occhio, senza che tu te ne accorga! Oltre all’effetto antiestetico dal vivo, se avrai un pezzetto di ciglia staccata in foto, non si potrà rimediare più di tanto con photoshop! Quindi se proprio vuoi optare per le ciglia finte, usa quelle separate a ciuffetti.

5. Affidati a un make-up artist. Puoi anche essere super appassionata di make-up, e bravissima nel trucco, ma quel giorno sarai molto emozionata e in ansia e questo può giocarti un brutto scherzo! Inoltre, il giorno del matrimonio, per qualsiasi problema chiamano ed interrompono continuamente la sposa, anche e soprattutto qualche ora prima della cerimonia, che corrisponde sempre con il momento della preparazione. Ci vuole un’attimo per andare in crisi e non riuscire più a stendere bene neanche una linea di eye-liner! Pensa che persino i truccatori spesso preferiscono farsi truccare da un’altra persona nel giorno del proprio matrimonio! Avere una persona che si prenda cura del tuo make-up ti garantirà un risultato perfetto e una tranquillità maggiore. Arriverai all’altare puntuale e senza troppa agitazione. Inoltre, un professionista conosce le tecniche e i prodotti migliori per realizzare un make-up studiato sul tuo viso, a lunga durata, resistente al caldo e alle lacrime. Non risparmiare sulla tua bellezza! Sentirsi una principessa sarà magico, e quando 10 anni dopo guarderai le foto, non ti pentirai del make-up!

Parola di Make-Up Artist!

