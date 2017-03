Il fascino del Make Up Artist

Ognuno di noi avrebbe bisogno di un make up personalizzato per esaltare la vera bellezza, spesso occultata dalla fretta, dalla pigrizia o dall’incapacità. Io sono sempre di fretta, sono incapace e soprattutto pigra, pertanto, sarebbe per me fondamentale lasciarmi coccolare dai make up artist e dalla magia dei loro colori.

I make up artist, anche detti MUA, sono professionisti truccatori che lavorano al servizio di grandi maison di moda e beauty. Con il loro occhio critico riescono alla perfezione ad interpretare la versatilità del viso consigliandoci subito il trucco più adatto.

Il Make up Artist è senza dubbio una delle figure professionali e competitive più forti e ambite in questo periodo. Una figura professionale che si inserisce in un contesto in cui la bellezza esteriore richiede sempre di più una nuova interpretazione.

Il trucco va studiato e personalizzato non solo in base alla forma del nostro viso o ai colori della nostra pelle ma anche in base al contesto in cui andremo a sfilare o ad esibire le nostre performance.

Un make up da ufficio esige delicatezza e rigore, un trucco da matrimonio dovrà essere semplice ma raffinato. Tante sono le tecniche che, se eseguite bene, da Make up Artist specializzati, ottengono risultati straordinari a prova di Photoshop.

Questi artisti, creativi e affascinanti con pennelli, stickers, colori, mani e occhi, entrano in contatto con noi e con un momento intimo della nostra bellezza. Devono riuscire a renderci ancora più belle, sfumando, sfinando, accentuando, assottigliando, creando sensualità, ammorbidendo i contrasti e le durezze del volto e alla fine davvero ci trasformano il volto, rendendo il nostro sguardo più sensuale.

Ed ora lasciamoci coccolare e trasformare. Buon Make up!

Angela Pavese

imperfecti.com

ph Manuela Bucci/Matteo Bertelli/FaustoFurgeri

Make up Artist Raynald Lehongre/Fabio Maini/ Donatella Salvai