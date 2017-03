4 step per sopracciglia perfette (sempre!)

Le sopracciglia sono la cornice del nostro viso, ci donano un aspetto più ordinato e curato. Sopratutto negli ultimi anni, è partita dalle passerelle fino ad arrivare a tutte noi, la moda che vuole sopracciglia folte e naturali, ma allo stesso tempo sempre in ordine.

In questo articolo vi dico i 4 step fondamentali per avere delle sopracciglia perfette sempre!

1. Primo step necessario è dare la forma giusta alle vostre sopracciglia. Vi consiglio di affidarvi ad una brava estetista che in base alle vostre sopracciglia e soprattutto in base al vostro viso sceglierà la forma adatta. Una volta raggiunta la forma che vi piace dotatevi di pinzette per sopracciglia professionali e strappate i peli in eccesso mantenendo il sopracciglio sempre pulito ed in ordine.

2. Secondo step è pettinare le sopracciglia verso l’alto con un pettinino apposito. Spesso anche le matite per sopracciglia hanno il pettinino incorporato. Pettinare le sopracciglia all’insù vi permetterà di capire meglio dove ci sono degli eventuali buchini da coprire e dove è necessario aggiustarne la forma.

3. Il terzo step, ovvero il momento di colorare le nostre sopracciglia. Partiamo con la scelta del prodotto: scegliete una matita dalla punta sottile se avete delle sopracciglia già abbastanza piene ed un gel per sopracciglia con pennellino angolato e sottile se invece avete poche sopracciglia e dovete costruirne la forma. Per delle sopracciglia perfette sarebbe bene prendere due tonalità, una del colore delle nostre sopracciglia ed una di mezzo tono più chiara. Con la tonalità più chiara andremo a realizzare la parte iniziale del sopracciglio, con la tonalità più scura andremo a creare definizione e struttura sulla parte finale. La tecnica da adottare è quella di disegnare le sopracciglia “a pelo” ovvero cercando di ricreare con dei tratti sottili e leggeri i nostri peli. Il risultato sarà naturale e sorprendente.

4. Quarto ed ultimo step fondamentale per delle sopracciglia perfette sempre è un gel fissante. Potete sceglierlo trasparente se volete solamente fissare le vostre sopracciglia o colorato nel caso in cui vogliate dare maggiore intensità e definizione.

E voi che segreti usare per ridefinire le vostre sopracciglia?