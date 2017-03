Milano Fashion Week Fall2017: il make-up in passerella

Si è appena conclusa la settimana della moda Milanese. Abbiamo visto sfilare in passerella i look che influenzeranno le nostre scelte per il prossimo Autunno/Inverno 2017 2018. E non mi riferisco soltanto all’abbigliamento, bensì a make-up, hairstyle e nail-art.

Ho avuto il piacere di assistere ad alcune di queste sfilate insieme ad un fotografo d’eccellenza. Carlo Campi ha immortalato in esclusiva per Glamour Italia i look che hanno sfilato a Milano Fashion Week Fall2017 e che ora vi mostrerò.

Alberta Ferretti ha proposto uno smokey eye sensuale e misterioso. Tom Pecheux, key artist del backstage, si è ispirato a “Venezia di notte”. Il classico nero sfumato è stato così impreziosito dalla maestosa opulenza del rosso e dell’oro. Due colori caldi e magnetici per illuminare il nostro trucco da sera.

Il trucco smokey nella sua versione più soft ha trionfato in passerella da Philosophy di Lorenzo Serafini, per uno sguardo intenso ma sofisticato.

L’oro è stato il colore protagonista del make-up Laura Biagiotti. Su una base nude impeccabile, un accenno di giallo oro ad incorniciare lo sguardo. La donna Laura Biagiotti ha così sfoggiato un total look raffinato e romantico, dall’outfit, al trucco, ai morbidi raccolti.

Milano Fashion Week Fall2017 ha confermato il trend del no-make-up make-up, o make-up nude. Da Les Copains e Maryling un incarnato uniforme e delicatamente scolpito, con riflessi glowy e chic. Una versione più “invernale” del dewy make-up che vi ho presentato in questo articolo.

Atsushi Nakashima ha scelto un trucco occhi grafico, che spicca sull’incarnato eburneo delle sue modelle.

Per Vivetta la make-up artist Giulia Cigarini e l’hairstylist Giovanni Iovino hanno proposto un look bon-ton con un twist rock. Eyeliner nero, capelli mossi dal gusto retrò, e labbra metalliche. Il rossetto dal finish metallico sarà un altro protagonista delle tendenze make-up per il prossimo Autunno Inverno 2017 2018.

A presto con tante altre novità e tendenze beauty! Valeria – Coco et La vie en rose fashion blog