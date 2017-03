Dewy Make-Up: il trucco effetto rugiada che illumina il viso 

Per stare al passo con le ultime tendenze make-up 2017, non potete non conoscere il trucco dewy. Il make-up effetto rugiada che illumina l’incarnato sta spopolando tra le star di Hollywood. Sembra infatti che sia il trucco più adatto per nascondere stanchezza e imperfezioni sfoggiando una pelle luminosa.

Oggi la celebrity Courtney Sixx – intervistata per Glamour Italia dalla beauty expert Kimberly Jesicka – ci svela come realizzare un dewy make-up.

Per cominciare, prepara la pelle con il siero Dior Capture Totale.

Quindi applica il fondotinta: Diorskin Forever di Dior garantisce un finish dewy ideale. Utilizza una spugnetta tipo Beauty Blender per stenderlo su viso e collo. Non usare cipria nè polveri minerali.

Illumina le guance con Tom Ford Sheer Cheek Duo e scolpiscile con Tom Ford Shade and Illuminate cream.

Sugli occhi utilizza la palette di ombretti Shading Colors by Tom Ford. Applica il mascara Dior Blackout per ciglia lunghe e voluminose. Per uno sguardo ancora più intenso puoi usare ciglia finte.

Ora incornicia gli occhi con sopracciglia ben definite. Courtney consiglia la matita e il gel per sopracciglia di Zoey Van Jones. Disegna il contorno delle labbra con il Lip Liner di MAC (tonalità Dirty Rose). Quindi applica il gloss effetto specchio di MAC Cream Sheen Glass (tonalità Deelight).

Per un effetto dewy duraturo, vaporizza sul viso dell’acqua di rose come quella di Dream Organics.

Courtney Sixx – la star di How2Girl – ci mostra diverse acconciature da abbinare al trucco dewy. E altrettanti choker – accessorio di tendenza – che richiamino il mood del vestito. Voi quale scegliereste?

A presto belle Glamourine! Valeria – Coco et La vie en rose Moda & Beauty