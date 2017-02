Proprio ieri a Los Angels si è tenuta la cerimonia dell’89 esima edizione degli Oscar. Quali sono stati i make up look più belli degli Oscar 2017?

Questo è stato l’anno del nude e del bianco, tantissime attrici hanno optato per vestiti beige e bianchi impreziositi da brillantini e gioielli.

La mia regina indiscussa e super preferita è stata Emma Stone, vincitrice anche dell’Oscar come migliore attrice protagonista. Non vi nascondo che sono felicissima per questa vincita amando l’attrice da sempre! Trovo il suo make up bellissimo e raffinato, i make up artist per lei hanno scelto un make up molto nude sugli occhi e un rossetto rosso mattone molto elegante. Trovo fantastica anche la scelta del vestito e dell’acconciatura.

Charlize Theron ha sfoggiato un make up super nude, con un tocco luminoso sugli occhi e labbra rosate. L’attrice punta tutto sul vestito e sugli orecchini che sono dei pendenti molto vistosi. Anche con pochissimo make up è sempre una delle attrici più belle in assoluto di Hollywood secondo me!

Anche per Nicole Kidman i make up artist hanno realizzato un make up occhi molto naturale. Ciglia finte immancabili e labbra rosso fuoco. Adoro la scelta del rosso che si abbina perfettamente al vestito e all’acconciatura.

Janelle Monae non è di certo passata inosservata col suo vestito sul Red Carpet degli Oscar 2017. Ho letteralmente amato il suo make up! Smokey sui toni dell’oro, ciglia finte e rossetto nude. Sul vestito secondo i miei gusti avrei qualche appunto da fare in realtà, ma tutto sommato su di lei stava d’incanto.

Anche Sofia Carson è stata meravigliosa a questi Oscar 2017. Anche per lei make up occhi quasi inesistente, ciglia finte base viso di porcellana e labbra rosse. Trovo che su di lei il rosso doni tantissimo! Adoro anche il vestito e l’acconciatura.

Ultima ma non per importanza è Vanessa Hudgens. Quanto era bella e particolare? Adoro il make up estremo ed i truccatori lo hanno realizzato alla perfezione. Ha voluto decisamente osare con un make up occhi molto strong ed ha lasciato le labbra nude. Cosa ne pensate?

Eccovi alcuni dei make up look più belli degli Oscar 2017. Chiaramente ci sono tantissimi altri look meravigliosi! Qual’è stato il vostro preferito?