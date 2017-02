Quello che il make up rivela di te

La funzione più importante del trucco? Non quella di coprire, uniformare e trasmettere un’immagine artefatta di ciò che si è, ma al contrario quella di amplificare l’espressione particolare di un viso, mettendone in risalto e rendendo più armoniose le fattezze naturali.

Abbandonato quel genere di orientamento che tende a “serializzare” lo stile del make up, dando vita a volti immobili e standardizzati, l’approccio giusto è quindi concentrare l’attenzione sulle proprie caratteristiche espressive, percependo il viso non semplicemente come un involucro da plasmare, ma come il mezzo che si possiede per esprimere la propria interiorità, esaltandone punti estetici e capacità di comunicazione.

Ce lo insegna, in particolar modo, la saggezza estetica giapponese, forte di quella tradizione olistica che considera la vera bellezza frutto non solo di cure e trattamenti ad hoc, ma anche di un sano equilibrio tra corpo, mente e spirito che sta alla base dello splendore naturale.

Ecco, allora, l’importanza di mettere in risalto gli occhi nel modo più appropriato a seconda del taglio, del colore o delle dimensioni, affinché possano apparire maggiormente espressivi. O di scegliere quella nuance o texture di rossetto che più risulta affine alla propria carnagione (o al mood interiore!).

Non meno importante, inoltre, la scelta di un trucco che anziché “coprire e colorare” aiuti a far emergere e risaltare la naturale luminosità della pelle.

In questo senso, tutti i prodotti per il make up studiati dai Laboratori Shiseido hanno alla base formule tecnologiche in grado di uniformarsi perfettamente alle caratteristiche del viso, valorizzandole al tempo stesso.

L’ultima novità è Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation SPF20 un fondotinta fluido che idrata intensamente e minimizza le imperfezioni, “sincronizzandosi” con tutti i tipi di pelle per esaltarne la luce naturale, in ogni condizione e momento della giornata. Grazie alla speciale formula a base di micro polveri di perle dorate e argentate, che si uniformano perfettamente con qualunque carnagione, Synchro Skin Glow di Shiseido è l’ideale per contrastare l’aspetto spento tipico della stagione fredda. E far rinascere la luminosità naturale, regalando al viso un tocco di Primavera!