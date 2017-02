Cinque cosmetici da acquistare per Carnevale

Carnevale si sta avvicinando e dobbiamo prepararci ad essere in riconoscibili. In commercio troviamo tantissimi prodotti di make-up specifici per questa occasione, ma poi risultano sempre inutilizzabili durante il resto dell’anno. State cercando qualcosa di eccentrico, ma allo stesso tempo utile durante il resto dell’anno? Ecco qui cinque prodotti che fanno per voi!

Iniziamo dal viso, vi vorrei proporre la cipria “Les perles meteorites” di Guerlain. E’ un’illuminante molto delicato ed è disponibile in tre diverse nuance per ogni tipo di carnagione. Ogni terra ha un piacevole profumo di violetta, molto indicato per la primavera. A proposito di Carnevale, queste palline tutte colorate ricordano dei simpaticissimi coriandoli.

Il make-up che rappresenta al meglio la festa più colorata dell’anno è sicuramente la palette Electric di Urban Decay! Contiene dieci ombretti molto accesi e vivaci. Insomma riuscirete ad ottenere qualsiasi tipo di camuffamento e degli smokey eyes fenomenali.

Sempre in tema di colori, c’è questo set di matite per occhi limited edition di Zoeva. Sono 16 Eleyner di diverse varianti di tonalità, e all’interno del kit troviamo anche un tempera matite. Sono ultra morbidissimi e cremosi, quindi si possono anche utilizzare per decorare il viso. Potete reperirli facilmente da Sephora. Uno dei trends del momento sono questi brillantini da attaccare in qualsiasi parte del viso che si desideri risaltare. Sono stati molto utilizzati nelle sfilate e in diversi shooting fotografici e li trovo molto adatti per Carnevale. Vi consiglio di provare questi della Make up forever perché hanno un prezzo davvero conveniente.

Infine ma non per minor importanza vi suggerisco questi smalti molto chic di formula X. Glitterati, luccicosi e stravaganti, quindi perfetti per un Carnival Party. Anche questi, potete tranquillamente trovarli da Sephora e sono disponibili diverse texture. Questi cosmetici oltre ad essere ottimi per la realizzazione di un trucco da carnevale, hanno un packaging molto allegro e simpatico. Li trovo anche utilissimi per make-up estivi più elaborati.