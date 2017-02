Come truccarsi e vestirsi per la scuola: consigli utili

Sei alla ricerca di consigli e idee alla moda per scuola? Vorresti imparare a truccati, pettinarti e vestirti nel modo giusto per conquistare tutti? No worries! Ci sono io e ti darò tantissime idee utili!

Iniziamo dal make up, come truccarsi per la scuola?

La risposta è semplice: truccati come se non fossi truccata! Per la scuola evita rossetti super colorati e ombretti dai toni scuri, punta tutto su un buon mascara naturale (magari castano) e un rossetto naturale da utilizzare per labbra e guance.

Qui trovi una gallery di make up naturali perfetti per la scuola.

Passiamo ora ai capelli, altro dilemma esistenziale per quanto riguarda le giornate a scuola. Li vorresti sempre sciolti e fluenti per conquistare tutti ma…quanto sono scomodi? Il consiglio è quello di fare un semi raccolto con un fermaglio minimal.

Non hai ancora un taglio e un colore definito? Non perderti la guida ai capelli moda del momento.

E il look? Come ci si veste a scuola? I consigli qui sono tanti, troppi!

Mi limiterò alla cose che assolutamente non devi fare, evita come la peste: magliette scollate, sandali e ciabatte, ripped jeans, vestiti e gonne corte.

Beh , starai pensando, e allora cosa posso mettermi? Non temere qui trovi una gallery di look per la scuola con tutte le regole su cosa indossare!

E nel video qui sotto ti riassumo tutto in pochi minuti, da come truccarsi per scuola a come vestirsi!

Alla prossima!