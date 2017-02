Quelle che la notte non dormono

Sono molte le donne che di notte anziché far riposar il cervello e tutte le cellule del corpo, si ritrovano a doversi inventare di tutto per trascorre le ore.

Quelle che non dormono la notte appartengono ai 14 milioni di italiani che soffrono di insonnia. Tra questi c’è anche una percentuale del 20% di Millennials, sotto i 20 anni, che di notte, se non dorme, è perché preferisce fare altro: studiare o uscire e aspettare l’alba prima di tuffarsi sotto le coperte!

Secondo una ricerca condotta da Jim Horne, esperto di sonno ed ex direttore dello Sleep Research Centre alla Loughborough University è proprio il sesso femminile che ha bisogno di più riposo, almeno venti minuti in più degli uomini, per la struttura cerebrale più complessa, che richiede più tempo per decomprimere, a causa della natura multitasking e problem solving delle donne.

Questa è la teoria, ma la pratica è che sono proprio le donne a dover rinunciare a ore di sonno, per alzarsi dal letto al richiamo dei figli piccoli o perché iperattive di giorno, lavoratrici, mogli e madri, al calar del sole fanno fatica ad addormentarsi. Risultato? Devono convivere con i segni di un viso stanco, spendo e poco luminoso. Ma perché cedere a questo destino tutt’altro che roseo?

Se non è possibile concedersi un power nap, l’ultimo trend delle spa americane di rinchiudersi in stanze appositamente disegnate per cadere in uno stato profondo di rilassamento (fase 1 e 2 del sonno) per 25 minuti ed eliminare stanchezza, recuperare energia e una visione più vivida del mondo, basta investire in un buon fondotinta capace di darvi un viso nuovo cancellando l’aspetto spento e zombie-like di chi non dorme mai.

Power Fabric è il perfetto alleato per le donne che di notte non riposano, il super-eroe dal potere di regalare con la semplice applicazione un colorito uniforme, far sparire le occhiaie, donare luminosità e uniformità al viso e dare un boost all’umore nel vedersi all’istante diversa allo specchio, pronte per far credere la mondo che si è genuinamente distese e rigenerate.

Anche se, non bisogna mai rinunciare a usare le ore notturne per rigenerarsi, in quel caso il fondotinta diventerà il sublimatore della bellezza, quel tocco magico che trasforma nella migliore versione di sé. Fate quindi tesoro dei 10 comandamenti stilati dall’organizzazione World Sleep Day, giornata mondiale del sonno (17 marzo), per trasformare il vostro in un vero e proprio beauty sleep e non solo ma per infondere bnessere gnerale all vostra vita ocme scrive Arianna Huffington The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night at a Time :



1. Andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora.

2. Se si fa una siesta pomeridiana non deve eccedere i 45 minuti.

3. Non bere alcool o fumare quattro ore prima di andare a dormire

4. Evitare caffeina o tè e bevande frizzanti o cioccolato sei ore prima di andare a letto.

5. Non mangiare alimenti troppo grassi o piccanti o troppo dolci quattro ore prima di andare a dormire. È ammesso solo un piccolo snack

6. Fare esercizio fisico regolare ma non immediatamente prima di coricarsi

7. Dormire in un letto comodo e invitante

8. Trovare la temperatura giusta per la notte e mantenere l’ambiente sempre ben ventilato.

8. Bloccare i rumori che distraggono e ridurre al minimo la luce

10. Utilizzare il letto solo per dormire o per il sesso e non per lavorare o per altre attività ricreative.