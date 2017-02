Jamsu: la tecnica per fissare a lungo il makeup

Appassionate di make up a rapporto! Non potete assolutamente perdervi questa novità! Parliamo della tecnica del jamsu, una nuova invenzione Made in Korea per far durare il makeup più a lungo. Di che cosa si tratta? Come si fa? A cosa serve? Tutte le risposte a queste domande, le troverete in questo articolo.

C’è proprio da dirlo, le donne koreane ne sanno una più del diavolo! Questa tecnica, infatti, è stata inventata proprio in Korea e da allora, è spopolata ovunque sul web!

Il jamsu è una tecnica usata per fissare il proprio trucco più a lungo e farlo durare tutto il giorno. Cosa che vorrebbero tutte le donne, specialmente quelle che non hanno la possibilità di ritoccarsi il trucco durante la giornata. E’ una tecnica semplice, che prevede come unici “ingredienti” una bacinella piena di acqua, della cipria e del borotalco.

In cosa consiste il jamsu? Dopo aver realizzato la vostra base con primer, fondotinta e correttori vari, si passa a fissare il trucco. Si utilizzano due cose che si hanno sempre in casa, la cipria e per l’appunto il borotalco. Si crea un mix di queste due polveri, combinate insieme, e poi si passa a creare una sorta di mascherone su tutto il viso. L’effetto deve essere quello di una vera e propria maschera bianca, che lascia libera solo la zona del contorno occhi e quella delle labbra.

Si arriva al momento clou! Riempite per bene una bacinella con acqua fredda e immergeteci il viso per 60 secondi o due tranche da 30 secondi. Questa è la fase essenziale di tutto il processo jamsu. Trascorso questo minuto, potete optare per tamponare delicatamente il viso con un asciugamano morbido, oppure lasciar asciugare naturalmente.

Il risultato? La vostra pelle sarà praticamente perfetta! Pori minimizzati al massimo, pelle morbidissima e assolutamente liscia. Davvero impeccabile!

Siete curiose di vedere come funziona questo metodo? Ecco un video esplicativo!

Che ve ne pare? Vi ha incuriosite il jamsu?