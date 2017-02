5 modi per stimolare la luminosità naturale della pelle

Manca poco alla Primavera e il desiderio di totale rigenerazione inizia a farsi strada nel corpo e nella mente. Da dove iniziare? Il primo step, sul fronte della bellezza, consiste nella ricerca di una rinnovata luminosità che contrasti il grigiore invernale, eliminando dal viso l’antiestetica patina di opacità. Per stimolare la luminosità naturale della pelle si può ricorrere a vari sistemi. Ve ne proponiamo cinque. Se li proverete tutti insieme, l’effetto “booster” è assicurato!

ACQUA, LA TUA ALLEATA BEAUTY NUMERO UNO

D’inverno, lo stimolo della sete tende a ridursi e questo può aver comportato anche una minore idratazione. Eppure, bere molta acqua è la regola numero uno per assicurarsi una costante luminosità. Solo una pelle ben idratata, infatti, apparirà anche luminosa e fresca. Le cellule epidermiche contengono infatti un grande quantitativo di acqua e se non vengono dissetate con la giusta frequenza renderanno la superficie cutanea secca e arida. Soluzione: bere ogni volta che si ha sete, in ogni caso, non meno di sei bicchieri d’acqua al giorno.

METTI NEL PIATTO: PESCE, VERDURE A FOGLIE VERDI, NOCI

Per una pelle luminosa, gli alimenti ideali sono quelli che contengono acidi grassi Omega 3 e Omega 6 che donano luminosità e compattezza alla pelle. I più ricchi? Pesce, verdure a foglie verdi e noci. Gli Omega 3, in particolare, sono in grado di contrastare efficacemente i segni del tempo, rafforzando la coesione tra le cellule dello strato corneo, colmando le “fessure” dell’epidermide e agevolando la ricostituzione della barriera cutanea.

LO SCRUB PER UNA PULIZIA PROFONDA

Uno scrub delicato a base naturale (yogurt e zucchero di canna per pelli secche oppure miele, bicarbonato e qualche goccia di limone per pelli grasse), eseguito una o due volte alla settimana sul viso, servirà a favorire il distacco delle cellule morte, ma anche a detergere più in profondità, agendo sulle impurità che si nascondono sotto le lamelle cornee – e che tendono a opacizzare l’incarnato – come residui di make up, sapone, calcare, batteri vari. In questo modo si renderà la pelle più liscia, morbida e idratabile, arricchendola del suo splendore naturale.

L’EROS TI FA PIU’ BELLA CON GLI ESTROGENI

Proprio così: gli ormoni femminili rilasciati durante l’attività sessuale non agiscono soltanto sul fronte del desiderio, ma anche sul benessere della pelle! La maggiore disponibilità di collagene, determinata dagli estrogeni, rende infatti l’epidermide più elastica e luminosa. Inoltre, generando un aumento della vasodilatazione periferica, si consente una maggiore circolazione di ossigeno a livello dei tessuti, il che contribuisce a un potenziamento dell’idratazione, dell’elasticità e della compattezza della cute.

IL FONDOTINTA INTELLIGENTE CHE METTE IN LUCE LO SPLENDORE NATURALE

Esiste anche un nuovo cosmetico specifico, studiato proprio per ridare luminosità alle pelli dall’aspetto spento. Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation SPF20 di Shiseido ha il merito di “sincronizzarsi” con la luce e con i cambiamenti cutanei che avvengono durante il giorno (legati all’aumento di sebo), in modo da garantire un incarnato luminoso in presenza di qualunque variazione atmosferica o intensità luminosa.

Grazie alla sua formula speciale, a base di micro polveri di perle dorate e argentate che si uniformano perfettamente con qualunque carnagione, la pelle apparirà costantemente illuminata e il fondotinta conserverà una tenuta perfetta tutto il giorno. Sfruttando la diffusione e la riflessione della luce, l’innovativo fondotinta Shiseido è in grado, pertanto, di mantenere sul viso un costante effetto “glow”.

Pronta, quindi, per veder rinascere la tua bellezza?