Usi alternativi dei cosmetici

Stanca di avere innumerevoli prodotti cosmetici a prendere polvere in bagno?

Del resto, si sa, quando siamo in giro per negozi resistere davanti a un nuovo rossetto o a un nuovo blush è a dir poco impossibile, ma avendo una sola faccia e una sola vita, consumare tutti questi prodotti diventa un’impresa impossibile.

E allora perchè non imparare a dare una seconda vita ai cosmetici? Bastano pochi trucchetti e consumare un rossetto può diventare più semplice di ciò che si crede.

Oggi allora, proprio per aiutare tutte quelle donzelle che proprio come me si trovano in una situazione ingestibile con la quantità di cosmetici da smaltire, vediamo insieme gli usi alternativi dei prodotti make up e impariamo insieme ad usarli in tutte le loro funzioni.

Il rossetto diventa blush

Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è il rossetto che se prelevato con le dita e picchiettato sfumandolo ben bene sulle guance diventa un ottimo blush in crema a lunga durata.

Escludendo i colori più assurdi, tipo blu o nero (ditemi che avete anche voi nel vostro beauty questi colori pazzi) il rosso, il rosa, il corallo e i rossetti nude sono a dir poco perfetti come blush.

Il mascara diventa eyeliner

Personalmente non utilizzo l’eyeliner se non in pochissime serate, che rappresentano sicuramente un’eccezione nel mio make up.

Se anche voi lo utilizzate raramente, non compratelo affatto, ma prelevate con un pennellino di precisione specifico per eyeliner un pò di liquido del vostro mascara e tracciate una linea precisa sul vostro sguardo!

La cipria diventa ombretto

Non so voi, ma io quando sono di fretta, non ho assolutamente voglia di stare a pensare al mio make up occhi, preferisco curare bene la base perchè le imperfezioni sono sempre in agguato e abbondare con mascara e rossetto.

Ad uno step però non riesco proprio a rinunciare e cioè quello di uniformare la palpebra prima di passare il mascara e il mio prodotto preferito per farlo non è affatto un ombretto, bensì la mia cipria in polvere.

Non potete capire la differenza dello sguardo, perciò provate e ne diventerete dipendenti!

