Il trucco di carnevale da uomo: quest’anno è Pop!

Questo trucco di carnevale da uomo, in realtà è un make up che già da qualche tempo stiamo vedendo sul web, ma a quanto pare quest’anno sta avendo un vero e proprio boom.

È un trucco che prende ispirazione dalle opere di Roy Lichtenstein e Andy Warhol e riprodurlo non è poi così difficile.

Il focus centrale di questo make up sono i colori vivaci e le linee grafiche ben marcate, che mettono in evidenza i dettagli del viso.

Per realizzarlo potete usare dei normali cosmetici, oppure scegliere dei pastelli come questi di Giotto o colori per il body painting, come ad esempio gli Aquacolor.

L’importante è che siano rigorosamente opachi.

Iniziamo dalla base applicando o un fondotinta di un paio di toni più chiaro della vostra carnagione, o un cerone bianco se si vuole il viso bianco gesso.

Ora con un eyeliner o una matita nera, iniziate a ripassare le linee principali del vostro viso in modo da enfatizzarle, seguendo il profilo di naso, narici, mandibola e dell’attaccatura dei capelli.

Passate poi alle sopracciglia e ai contorni della bocca.

Andrà benissimo anche un Aquacolor nero, da applicare con un pennello, che farà risultare il colore molto più intenso.

A questo punto dovrete iniziare a ricoprire il vostro volto di puntini. Potete realizzarli con un matitone tipo il Jumbo Eye pencil di NYX, un eyeliner bianco tipo il White liquid liner di NYX o un rossetto, applicandolo con la parte dietro di un pennello.

La dimensione sta a voi deciderla.

Per completare il look potete indossare una parrucca colorata, oppure, colorarvi direttamente i capelli con una bomboletta spray adatta.

E se volete vestirvi in coppia, nessun problema.

La base del trucco rimane invariata anche nella versione femminile, basterà accentuare il make up colorato anche su occhi e labbra.

Passate a trovarmi anche sul mio BLOG, vi aspetto!