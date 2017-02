Tendenze trucco Privamavera/Estate 2017: la guida ufficiale

Sei alla ricerca del make up perfetto (e di alcuni tutorial super semplici) per la bella stagione? Vorresti essere truccata ad hoc per una primavera estate 2017 e sentirti sempre a tuo agio? Oggi ti do tantissimi consigli utili da salvare e conservare.

Iniziamo dalle basi, anzi dalla base! Sì, perchè se parliamo di tendenze trucco primavera estate 2017 il primo elemento da tenere in considerazione è senz’altro la base.

Come in ogni cosa da una buna base possiamo ottenere ottimi risultati (potresti forse laurearti in materie matematiche senza la conoscenza delle tabelline?), quindi la base del make up nel 2017 sarà la nostra migliore amica.

Scegli con cura i prodotti da utilizzare, lavora sulle imperfezioni e determina la tipologia di pelle che hai, adeguando di conseguenza i prodotti.

Qualche consiglio? Se hai la pelle grassa prova la BB cream Garnier, se, invece, hai la pelle secca prova i fondotinta di Collistar.

Qui alcuni consigli per una base make up perfetta

Dopo aver pensato alla base veniamo al dunque: quali sono le tendenze trucco primavera estate 2017?

La parola chiave è naturalezza, diamo quindi il via a trucchi nude e super naturali. Anche le ciglia troppo lunghe nel 2017 sono decisamente out. Prova un mascara naturale e utilizza un rossetto rosato su guance e labbra. Due in uno!

Qui una gallery di make up naturali.

Hai problemi di brufoli e imperfezioni e non riesci ad ottenere un look naturale? Siamo sulla stessa barca e in questo video ti do un consiglio utile!



Non ne hai abbastanza? Qui una gallery di make up per la primavera estate 2017.

Alla prossima!