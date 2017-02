Il mio segreto per il selfie perfetto

L’arte del selfie perfetto la rincorriamo tutte da prima che i selfie si chiamassero così. Sguardi ammiccanti, espressioni Magnum degne del miglior Zoolander, da sole o in gruppo, le abbiamo provate tutte in questi anni, vero?

Ecco allora qualche trucchetto, che cerco sempre di utilizzare per i miei selfie:

1. La luce. Fondamentale regola per ogni foto e quindi anche per un selfie perfetto, è quella di cercare di scattare sempre con la luce naturale. No al flash, alle lampade puntate sul viso e sempre prediligere la luce non diretta del sole che tende a “bruciare” le immagini.

2. La fotocamera. La fotocamera frontale del telefono tende ad avere una risoluzione inferiore rispetto a quella sul retro. Pertanto io tendo sempre a scattare con quella. All’inizio è un po’ complesso (rischierete di scattare foto in cui voi siete tagliate o non ci siete per nulla) ma poi abituandovi otterrete risultati molto soddisfacenti.

3. Un cavalletto. Per il selfista pro è un must-have. Sono dei mini cavalletti per telefono, con le gambe super flessibili che si appoggiano praticamente ovunque (puoi anche appenderli a testa in giù). Funzionano poi con autoscatto o con un piccolo telecomando. Risolvono in problema di avere sempre una mano impegnata a reggere il telefono, danno stabilità all’immagine ed evitano infine l’inestetismo della spalla alzata.

4. Le giuste app. Un selfie perfetto, come ogni ogni foto, dispende anche molto dalla post produzione della luce. Ci sono ormai tantissime app che aiutano a sistemare luce, tonalità o saturazione dell’immagine. Tendenzialmente però se la mia foto richiede troppo tempo di post produzione la cancello e ricomincio da capo. Una foto troppo postprodotta risulta finta e non bella.

5. Il make-up. Immancabile per me nella vita di tutti i giorni – e quindi anche nelle mie foto – l’uso di un correttore illuminante e del mascara. Tutto il resto invece può variare nell’uso, nelle gradazioni o nei colori, a seconda dell’occasione o del mio mood. Da qualche settimana sto utilizzando un nuovo prodotto che è diventato a poco a poco un must-have. Si tratta del nuovo Ibuki Smart Filtering Smoother di Shiseido. Una crema da applicare anche dopo il trucco, per un effetto pelle levigata immediato. Sia dal vivo che in foto la pelle è visivamente più compatta ed omogenea, diminuisce la lucidità e l’effetto poro dilatato. Insomma è il filtro Snapchat con la coroncina di fiori per la vita reale.

