I segreti da selfie

Ragazze, volete qualche consiglio per un selfie perfetto?

Cominciamo dalle basi… Prendete in mano il vostro smartphone e seguite questi preziosi consigli:

1. Scegliete il vostro profilo migliore

2 .Utilizzate la fotocamera sul retro

3 .State attente allo sfondo

4. La luce ha un’importanza fondamentale quindi ricordate che l’illuminazione è fondamentale per la buona riuscita di un selfie

5 .Non abusate del fotoritocco

6. Controllate sempre con attenzione il risultato finale.

7 .Scegliete la crema giusta!

Eh? Cosa vuol dire il punto 7? Sì sì… Ragazze, è arrivata il siero ad effetto Photoshop.

Il suo nome è Ibuki Smart Filtering Smoother di Shiseido!

Cos’è? E’ un prodotto di bellezza immediato per una pelle pronta al selfie. Dalla tecnologia intelligente e dagli efficaci principi attivi, ha il potere di perfezionare e levigare la pelle. Questa formula rivoluzionaria agisce come un filtro intelligente con un effetto che rende la pelle immediatamente fotogenica. La texture leggera e vellutata diventa mat a contatto con la pelle e assorbe immediatamente il sebo in eccesso dalla superficie cutanea.

Dove tenerlo? Ovunque. Io lo metto sempre nella borsetta. Sottile e compatto, il prodotto scivola facilmente in una tasca, a portata di mano per una pelle immediatamente uniforme, ovunque e in qualunque momento.

Avete ancora qualche dubbio?

Provatelo!