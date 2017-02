I segreti a prova di blogger per scattare un selfie perfetto

In ufficio, a scuola, in giro o persino a letto, il selfie è la foto più scattata degli ultimi tempi! Non servono chissà quali doti fotografiche e possiamo scattarla da sole in ogni momento. Al giorno d’oggi bisogna essere sempre #selfieready, pronti per condividere il nostro scatto sui social. Ma quali sono i trucchi per mostrarsi sempre perfette, proprio come le nostre blogger preferite?

In questa piccola guida ho raccolto quelli che sono, secondo me, i trucchi più efficaci per rendere i propri selfie a prova di blogger.

Lo skincare è primo passaggio, il più importante di tutti, perché prendersi cura della propria pelle è un processo che va portato avanti tutti i giorni e non solo durante la posa per il selfie. Avere una pelle radiosa ed evitare l’insorgere delle imperfezioni, posso assicurare che vi permetterà di risparmiare tantissimo tempo oltre che eliminare un bel po’ applicazioni sullo smartphone. Il mio segreto è Ibuki Smart Filtering Smoother, un fantastico siero che riduce la visibilità dei pori, leviga la pelle ed aumenta la resistenza del make-up con l’innovativa Photogenic Skin Technology. L’Oil-Targeting Micro Powder assorbe il sebo in eccesso e dona alla pelle un effetto mat perfetto per le foto. Il siero può essere usato dovunque ed in ogni momento, grazie alle sue dimensioni ridotte entra persino nella più piccola delle pochette!

L’angolazione del telefono, senza dubbio è uno degli elementi che influenza di più la riuscita dello scatto. Ho scoperto questa tecnica grazie ad una vera specialista del selfie: mia cugina di quindici anni. Grazie a lei ho capito che l’angolazione del telefono è fondamentale per ottenere un viso snello, nascondendo qualche piccolo difetto come il doppio mento ad esempio. Per quanto mi riguarda, alzo sempre il braccio a circa 45° sopra la spalla, piego leggermente il gomito e inclino lo smartphone verso il viso. Provate, funziona davvero!

Da menzionare è l’importanza del make-up, se vi vedete belle allo specchio sarete belle anche in foto! Scegliete un buon fondotinta, che sia dello stesso tono della pelle, leggero o coprente in base alle vostre esigenze. In secondo luogo un buon contouring scolpisce le guance e modella i lineamenti del viso, così come l’uso di un correttore di qualità aiuta a nascondere le occhiaie ed enfatizza il colore degli occhi. Non dimenticate il mascara per incorniciarli e farli risplendere nei selfie che scatterete!

La luce, inoltre, non va mai sottovalutata. Scattare con una luce naturale, senza avere i raggi del sole diretti sul proprio viso, permette di scattare delle foto davvero di grande livello. Spesso scelgo di scattare i miei selfie davanti una delle finestre di casa, con alle spalle una tenda bianca come sfondo che, riflettendo la luce, esalta i lineamenti senza creare dei chiaroscuri troppo forti. Ovviamente se siete in giro scegliete la soluzione con la luce migliore e non lasciatevi il sole alle spalle! Infine, ma non per importanza, per scattare un selfie perfetto è necessario assumere la posa che più si addice alla propria personalità ed all’idea di scatto che si ha in mente. Dal momento in cui il corpo non è mai perfettamente simmetrico, il mio consiglio è scegliere il proprio profilo migliore (sappiamo tutte di averlo) e di sfruttarlo inclinando leggermente il viso.