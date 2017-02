I trucchi per il selfie perfetto

Vi è mai capitato di aprire la fotocamera interna del vostro smartphone per scattare un selfie e pentirvi immediatamente di averlo fatto? Spesso, infatti, accade che lucidità, imperfezioni e pori dilatati ci sembrano amplificati attraverso lo schermo, e questo ci porta ad essere insicure e a rinunciare al nostro autoscatto. O ancora, la luce sembra proprio non contribuire alla riuscita della foto, oppure non riusciamo a trovare il nostro profilo migliore. Come risolvere questi piccoli problemi? Armatevi di cellulare e seguite questi semplici trucchi: il vostro viso sarà a prova di selfie in ogni momento della giornata!

La luce: primo fattore da considerare per la buona riuscita del selfie è la luce. La migliore in cui scattare è quella naturale, prediligendo quindi spazi aperti e possibilmente in ombra per minimizzare l’effetto “fantasma”. Gli spazi chiusi, infatti, tendono a dare alla foto uno sgradevole effetto sbiadito e sgranato, accentuando i piccoli difetti. E se proprio vogliamo scattarci un selfie dentro casa, che sia almeno vicino a fonti di luce naturale, come accanto ad una finestra.

La posa: viso frontale, di profilo o di tre quarti? A volte capita di spendere più tempo a cercare la giusta angolazione che a scattare le foto vere e proprie. La soluzione migliore è quella di evitare di porsi completamente di fronte all’obiettivo, ruotando invece il viso di tre quarti (scegliete voi il vostro profilo migliore!) e inclinando leggermente all’indietro la testa per evitare ombre sul viso. Evitate smorfie o facce imbronciate, un bel sorriso è sempre l’elemento più apprezzato!

Lo skincare: il make-up è certamente un prezioso alleato, ma la cura della pelle parte da prima. Non dimenticate di rimuovere accuratamente il trucco tutte le sere, utilizzando uno struccante adatto per il vostro tipo di pelle e un tonico per idratare. Sempre basandovi sulla vostra tipologia, scegliete attentamente una crema che vi aiuti a mantenere il giusto equilibrio epidermico nella cura quotidiana.

#nofilter: altro importante elemento da non trascurare per il selfie perfetto è senza dubbio l’effetto naturale. Se l’effetto lucido sul viso, o se quei pori non sembrano volerne proprio sapere di minimizzarsi, con il nuovo Ibuki Smart Filtering Smoother di Shiseido sarete pronte a scattare in qualsiasi momento. Questo siero agisce come un filtro fotografico sul viso, rendendo la pelle immediatamente pronta per una foto. Grazie alle sue molteplici azioni, oltre a minimizzare pori, brufoli e ad eliminare l’effetto lucido dona anche idratazione alla pelle assorbendo il sebo in eccesso, rendendola liscia e levigata: insomma, un filtro di Photoshop nella vita quotidiana! Inoltre – se usato regolarmente – migliora la grana della pelle e previene la ricomparsa di imperfezioni. Perfetto da usare in qualsiasi momento grazie al pratico contenitore, per ritoccare il trucco all’istante.

Pronte ad essere #selfieready in ogni momento?