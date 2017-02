5 segreti per un selfie perfetto

Ciao a tutte ragazze, oggi voglio parlarvi di selfie, senza volerlo è diventata una routine quotidiana e voglio svelarvi i miei 5 segreti, perché tutti siamo alla ricerca dello scatto perfetto.

1- Luce: la luce sarà la vostra migliore amica. Scegliere la luce giusta può nascondere molti difetti ed esaltare i punti di forza. Io amo la luce naturale, morbida e calda. Molto spesso scatto vicino ad una finestra, questo mi da la possibilità di illuminare il mio viso e a far passare in secondo piano lo sfondo perché risulterà molto più scuro.

2- Profilo Migliore: tutti abbiamo un profilo migliore; perché non esaltarlo proprio in uno scatto? Trucco, capelli, accessori, tutto è concesso!

3- Angolazione\Inclinazione: Non vi è un’angolazione perfetta per i selfie, ognuno deve trovare la sua, ogni viso ha le sue caratteristiche e vanno esaltate. Io, la mia, l’ho trovata! Scatto con la fotocamera leggermente più bassa del mio sguardo e.. inclino il cellulare, solitamente verso sinistra, con questo piccolo trucco tutto lo scatto risulterà più dinamico.

4- Il sorriso: Sorridete! Sarete sempre bellissime.

5- Ibuki Smart Filtering Smoother: è un nuovo prodotto di Shiseido, studiato per rimuovere in modo istantaneo tutte le vostre imperfezioni. Potrete dire addio alla vostra zona T sempre lucida, ai pori dilatati e renderà la vostra pelle omogenea. In poche parole sarà il vostro Photoshop cosmetico.

E ora? Perché non scattarsi un selfie?

Buona giornata a tutte,

Giorgia