Curiose di scoprire i nuovi trend make up sposa 2017? Quasi come ogni anno, il nude look regna sovrano. Toni beige e oro sulle palpebre e rossetti leggermente rosati, soprattutto. Ma sarà questo l’unico trend del 2017? Vediamo assieme come scegliere il trucco giusto.

Sì al gloss e ciglia finte.

Le ciglia finte sono un “accessorio” che non può assolutamente mancare nel trucco sposa, che siano a ciuffi o intere. Sono perfette perché allungano lo sguardo e rendono l’occhio più “sexy”. Abbinate ad un trucco nude, lo rendono ricercato e particolare.

Il gloss torna di moda, il rischio di sporcare lo sposo c’è, ma in foto delle labbra lucide risaltano molto di più, e daranno l’illusione di essere più grosse e voluminose.

Sì ai trucchi vamp e toni prugna.

Il trucco sposa deve rispecchiare voi stesse, e se amate truccarvi è giusto che osiate.

Tra i colori trend del make up sposa 2017 vediamo il viola in tutte le sue sfumature, il rose gold ed il bronzo.

Sì allo smokey eyes.

Anche gli smokey eyes sono un altro trend make up sposa 2017. Attenzione però, quando si parla di smokey si pensa sempre al nero, ma potete farvi realizzare anche uno smokey sui toni del marrone chiaro.

Ricordate però di abbinare un rossetto chiaro ad un make up molto intenso sugli occhi e viceversa. Quest’ultima non è una “regola” ma vi aiuterà a creare un make up molto più armonioso e adatto al giorno.

Sì al contouring.

Il contouring ormai oltre ad essere amato da tutte, è anche perfetto per il trucco sposa che a sua volta è anche un make up fotografico. Attenzione però a non esagerare, quello che può risultare perfetto per la fotografia è poi troppo marcato dal vivo.

Ricordate di affidarvi a dei veri professionisti per il vostro giorno più importante. Il make up deve rispecchiare voi stesse, che sia uno smokey nero con labbra nera o un make up nude. Quel giorno dovrete sentirvi delle regine!