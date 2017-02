Quanti colori per il tuo viso?

Da sempre innovatore nel mercato cosmetico, proprio un secolo fa, nel 1917, Shiseido rivoluziona il mondo del make uo femminile introducendo polveri colorate per perfezionare la pelle del viso.

All’epoca, gli unici colori utilizzati erano il bianco o il beige: Shiseido ruppe le regole e introdusse la Rainbow Face Powder, 7 nuance che vennero subito apprezzate dalle donne giapponesi, in particolare dalle geishe di Shimbashi, le trend-setter del tempo. Il prodotto si diffuse rapidamente.

Rainbow Face Powder ebbe un impatto incredibile sulle donne dell’epoca: trasformò il makeup tradizionale in un makeup capace di esprimere la bellezza individuale, ponendo le basi per il moderno control color.

I colori erano venduti singolarmente e le consulenti di bellezza Shiseido suggerivano le tonalità che meglio si adattavano alla carnagione della cliente o all’effetto desiderato.

Oggi, per celebrare il 100° anniversario della leggendaria Rainbow Face Powder, Shiseido ne ha riedito una fedele riproduzione in soli 9.000 pezzi in tutto il mondo, una preziosa edizione vintage per i collezionisti. 7 LIGHTS POWDER, Revival Centennial Edition contiene 7 ciprie in polvere libera in 7 tonalità, che possono essere utilizzate per creare infinite combinazioni. Si abbinano perfettamente a qualunque carnagione e hanno un finish semi opaco. In particolare, levigano e uniformano la pelle. Definiscono con naturalezza i contorni del viso. Hanno una texture sottile e delicata che aderisce perfettamente alla pelle. Mantengono la pelle idratata. Contengono una raffinata fragranza floreale-chypre, la stessa del prodotto originale.

I colori?

Yellow, per minimizzare il colorito arrossato. Beige per uniformare il tono cutaneo, Rose per dare vitalità all’incarnato. Peony per dare un colorito roseo, Green per mimetizzare i rossori. Lavander per contrasta il colorito spento o giallastro e White per dare luminosità.

Si possono usare insieme o da sole. Per scolpire i lineamenti, per esempio, miscelare White e Beige su zona-T, zona-C, angoli degli occhi e mento.

Per un effetto bonne mine e femminile, applicanre la tonalità Rose sulle guance e sul mento. Per cancellare l’aspetto spento mixare la nuance Peony e Lavender e applicanrli sotto gli occhi e intorno alla bocca.

