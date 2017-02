La collezione Primavera/Estate di YSL è appena uscita ed io non potevo esimermi. Sono andata a toccare con mano le novità grazie ad una beauty experience davvero “illuminante”.

Presso la Profumeria De Tollis, in Viale Eritrea 89 f/g/h a Roma potete andare in missione anche voi, la nuova collezione presenta delle chicche imperdibili.

Come definirei la nuova collezione di YSL?

Un’esplosione di colori, un mix spontaneo di armonia preso in prestito dalla pop art e dal mood metropolitano, in grado di dare nuova luce al nostro volto. Tonalità ricercate e texture intriganti, un packaging accattivante, una versatilità urban e un finish tanto glam e altrettanto rock. Insieme a Giampiero, make up artist ufficiale di YSL, ho avuto modo di sperimentare un trucco a colori dall’animo strong. Per chi, come me ama indossare outfit in black, è un’ottima soluzione osare con un make up energico, sui toni dell’arancio e del corallo.



Oggi ti segnalo 5 prodotti che renderanno la tua bellezza più luminosa:

A)Touche Éclat: E’ campione di incassi dal 1992, non è una novità ma una certezza. In un gesto cancella le occhiaie e ti regala uno sguardo fresco, riposato e disteso. Non ci credi? Provalo in store e non riuscirai più a farne a meno.

B)Baby Doll Kiss & Blush Duo Stick: Si stringe in un pugno, non occupa spazio in borsa però è in grado di fare grandi cose. Questa sì, è una novità. Due colori moda in un sol prodotto, due prodotti in un unico pezzo e tante combo con cui giocare sulle labbra e sulle gote. Io sulle labbra indosso il numero 3-From Cute To Devilish, per il contorno il lato più scuro e per il cuore, quello più chiaro.

C)Gloss Volupte: Se il finish al quale non sai dire di no è il gloss, di certo lo amerai. Due le nuance per la Primavera/Estate, versione Acrilyc Pink e Orange Granite. Sulle mie labbra arancio, Giampiero ha applicato un tocco di rosa. L’effetto è ultra cool, per labbra golose e in primo piano.

D)Palette: I colori della street art racchiusi in un gioiello beauty. La palette Keep An Eye on Me Eye presenta una selezione cromatica originale e in grado di metter d’accordo tutte. Se punti sullo sguardo è un valido all-in-one. Tante le ispirazioni che potrai seguire. Sei stufa del classico smoky nero, gioca con i colori sulle palpebre, allunga l’occhio disegnando una linea con l’ombretto più scuro, e illumina l’interno e l’arcata con un punto luce.

E)The Shock: Decisamente black, consistenza pastosa, densa e opaca e uno scovolino ad elica caratterizzato da quattro tagli di setole per un risultato veramente “Wow”. Questo mascara nasce con la voglia di stupire e la prima a restare senza fiato sarai tu, alla vista delle tue ciglia dopo la prima passata. Ami l’effetto ciglia finte? Il consiglio in più, svelato da Giampiero, che non posso non condividere con te, è quello di fare due passate, ma nel seguente modo:

1) movimenti a zig zag e classico movimento per allungarle;

2) attendi l’asciugatura e poi picchietta lo scovolino sulle ciglia.

Strabiliante il risultato.

Hai già dato un’occhiata alla collezione di YSL Primavera/Estate 2017? Cosa ne pensi?

Ti aspetto su Impossibile Fermare i Battiti con tante news e beauty tips.