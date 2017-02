Sanremo 2017: il look di Maria de Filippi vince o no?

Da Maria de Filippi, a Sanremo, ci aspettavamo tanto, forse troppo. Io stessa, inizialmente mi aspettavo di vederla diversa, sfavillante e quindi snaturata. Alla fine ho capito perché non ha stupito più di tanto: perché ha deciso di essere fedele a se stessa, seguire il cuore e fregarsene dello stile e del contesto. E a pensarci bene, è questo che dovrebbe stupire. E positivamente.

Maria de Filippi è rimasta sempre low profile, scegliendo gli amici di sempre e gli accessori di sempre: gli abiti di Riccardo Tisci (amico di vecchia data che la veste in tutti i suoi programmi), le sue inseparabili collane micro, quasi come fossero il suo amuleto portafortuna (nessun gioiello da centinaia di migliaia di euro), anche gli stessi occhiali di sempre.

Speravo non abbandonasse gli occhiali da vista con cui siamo abituati a vederla e che le donano decisamente (anni fa con Bonolis l’assenza dell’occhiale e il make-up eccessivamente scuro non l’aveva premiata) e ho apprezzato anche il leggero cambio di look della prima serata: un occhiale diverso e ancora migliore del suo solito.

E a proposito di occhiali e di look, riprendo le interessanti parole della nota consulente di immagine e ideatrice del format “Guardaroba Occhiali” Angelica Pagnelli, che ci regala una riflessione interessante.

“Sapete davvero come si valuta un look? Non è solo l’ultimo trend di stagione o la rispondenza dell’outfit alle caratteristiche estetiche e cromatiche che rendono un look interessante. Quel che lo rende appropriato, è spesso la rispondenza all’individualità, il messaggio di comunicazione non verbale che si vuole veicolare in un contesto. A Sanremo, i due presentatori sono rimasti se stessi vestendosi di autenticità.

La conduttrice ha privilegiato uno stile un po’ più dolce, romantico, retrò e ha bilanciato i suoni della sua voce graffiante con le emozioni visive e non ha osato neanche con gli occhiali: ha indossato i suoi occhiali, quelli con cui va al supermercato o in vacanza. Una montatura proporzionata, anche per l’eccellente rispondenza al punto visivo, con caratteristiche più retrò che le donavano un look più determinato, in contrasto con i look romantici sfoggiati dalla presentatrice.

Solo la prima sera ha osato con una montatura leggermente diversa, più oversized e in texture brillante, un po’ più femminile e romantica: forma soft, lifting per lo sguardo, in piacevole contrasto con il colore degli occhi, che armonizzava il viso regolare.



Non si è comunque mai snaturata, non ha ceduto a novità accattivanti e ha mantenuto il suo stile. Non c’è stata nessuna montatura dunque! Solo un gradevole ausilio visivo, che ha lasciato la scena ad una Maria interprete di autenticità. Note musicali in sottofondo. Note di stile sul palco, percepite come armonia di un’individualità molto consapevole”.

Che ne pensate, siete d’accordo con me?