Idee trucco per carnevale 2017

Dal make-up sexy da gatta a quello coloratissimo di un pagliaccio, tu come ti truccherai per questo carnevale 2017? Se ancora non lo sai, ecco l’articolo giusto per te in cui vedremo insieme alcune idee di make-up che andranno più in voga e come realizzarle. Il look sexy da gattina rimarrà sempre tra i must trucchi da realizzare. Dopo aver fatto la base con il fondotinta ed averlo fissato con la cipria. Passate al trucco occhi con uno smokey eyes nero o grigio allungato verso le tempie così come una riga di eyeliner che definisce tutto il perimetro dell’occhio. Non dimenticate una kajal nera nella rima interna e delle ciglia finte specie nell’angolo esterno dell’occhio proprio per ”allungare” otticamente lo sguardo. Poi con la stessa matita nera vi basterà fare il muso colorando la punta del naso e disegnare dei baffi. Per le labbra, un bel color carne con un gloss trasparente e un tono più dark.

Tanto per rimanere in tema di look sensuale, come non ispirarsi al nuovo famoso film di recente uscita al cinema, 50 sfumature di nero, usando una maschera in pizzo o realizzarla a mano con l’ausilio di un eyeliner nero possibilmente waterproof per farlo durare più a lungo. E per le labbra? bé il rosso sarà il rossetto giusto da usare!

Per una maschera più originale, realizzatene una bella come questa su tutte le sfumature del lilla con riflessi azzurrini e perlati…una vera opera d’arte!

Anche il trucco da clown sempre amato da tutti rimarrà in voga anche per questo carnevale. Basterà stendere un color bianco ad acqua su tutto l’incarnato. Usare del blush sulle gote facendo dei cerchi molto evidenti. Poi aggiungere dei triangoli intorno gli occhi più o meno grandi con un eyeliner nero e colorare occhi e labbra delle nuances che più si amano.

Un’altra idea trucco molto caratteristica nel 2015, è quella di realizzare sugli occhi delle vere e proprie ali di farfalla. I prodotti indispensabili saranno un’eyeliner nero che ne ricalca la forma dopo aver applicato e ben sfumato tra loro due ombretti: giallo e arancione. Tocco scintillante sono delle ciglia finte lunghe con annessi dei piccoli brillanti.

Da cosa vi travestirete voi per questo carnevale? Vi piacciono queste idee?