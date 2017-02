Bellissima a San Valentino

Ciao ragazze, buon San Valentino a tutte!

Oggi voglio darvi alcune idee per avere un aspetto impeccabile in questa serata speciale.

Gli uomini non amano acconciature e trucchi troppo eccentrici, quindi dobbiamo puntare su un look raffinato ma di grande impatto!

Capelli: La chioma con onde morbide è senza dubbio la più romantica. Dona al viso un aspetto dolce ed elegante. Se non avete un ferro adatto a questo tipo di piega, subito dopo lo shampoo, potete raccogliere i capelli bagnati in una treccia e lasciarli asciugare naturalmente. Una volta asciutti andate a testa in giù con i capelli sciolti, scuoteteli e aggiungete della lacca per dare volume.

Trucco: Dopo aver steso la crema idratante applicate un velo di fondotinta. Per un effetto più naturale aiutatevi con un pennello morbido. Scavate gli zigomi con un po’ di terra, sfumatela anche vicino all’attaccatura dei capelli e sui contorni del resto del viso. Completate la base con del blush sulle guance. Con una matita dello stesso colore delle vostre sopracciglia andate a riempirle e ridisegnarle in modo naturale. Applicate sulle ciglia una base rinforzante che le renderà molto più folte. In seguito stendete il mascara e passatelo più volte sino ad ottenere “occhi da cerbiatta”. Mettete all’interno degli occhi un kadjar nero intenso e andate a sfumarlo in modo lieve anche all’esterno. Le labbra? Dovranno essere “irresistibilmente” morbide, a prova di bacio! Stendete abbondantemente un burro cacao profumato e applicate sopra un velo di rossetto rosso aiutandovi con un pennellino.

Look: Una camicia bianca in seta sarà perfetta per donare luce al viso e darvi un aspetto femminile e ricercato. Abbinatela ad un paio di pantaloni in eco pelle nera a sigaretta o ad una gonna corta a vita alta. Le scarpe? Décolleté tacco 12 a spillo ovviamente e non dimenticate di indossare il vostro profumo preferito!

Passate una splendida serata ragazze e alla prossima dritta beauty!

Greta