Per le appassionate di make up Carnevale è il momento migliore per dare sfogo a tutta la loro creatività senza alcun tipo di limite.

Nella vita quotidiana infatti, anche per una festa importante o un evento particolare, il make up deve seguire sempre un certo bon ton e non si può affatto dare sfogo all‘immaginazione.

Del resto vi immaginate donne andare al supermercato con un make up da gatto oppure con una maschera realizzata interamente con il make up? Sarebbe sicuramente un mondo bellissimo, in cui il buon umore la farebbe da padrone, ma ciò è davvero lontano anni luce dalla società moderna che invece ci vuole tutte vestite uguali e truccate allo stesso modo.

Perciò per chi ha la vena creativa, Carnevale è davvero un periodo emozionante in cui sorprendere tutti presentandovi alle feste con dei make davvero da sogno come quelli che ho selezionato oggi per voi.

Ecco allora i 10 make up di carnevale più belli di sempre.

Qual è il vostro preferito?

