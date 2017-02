Tutte le Beauty Ideas a tema San Valentino

Manca pochissimo al giorno più romantico dell’anno, durante il quale l’amore viene festeggiato in tutte le sue forme e proprio questa celebre ricorrenza è diventata un appuntamento fisso anche per il mondo della cosmetica e del beauty, che ogni anno lanciano collezione a tema in edizione limitata.

Vediamo tutti i brand che hanno proposto collezioni romantiche da regalare o utilizzare in questa giornata:

Clarins ha lanciato in limited edition due prodotti a prova di “Baci e Carezze”.

L’ Eclat du Jour Joli Baume Eclat, un balsamo labbra ricco di un cocktail vegetale nutriente che lascia le labbra lucenti e rosate per una bocca da baciare. Il suo irresistibile profumo di pesca e il nuovo decoro dolce e glamour in edizione limitata lo rendono un vero e proprio must-have per ogni donna.

In abbinato viene proposto il Blush Skin Illusion, un blush travel-size dall’irresistibile packaging di grande femminilità è dotato di piumino e specchio.

Kiko lancia addirittura una collezione intera dedicata a S.Valentino: “Matte for You” è la linea super romantica dove possiamo trovare rossetti con la punta a forma di cuore, blush rosati con disegnati cuoricini e scritte e pennelli da favola.

Anche in casa Sephora l’amore è nell’aria e la linea Bagno si veste dei colori dell’amore, in un’adorabile collezione da scoprire in edizione limitata. Conta un balsamo labbra, un sapone per le mani, un idratante per il corpo, una palette e un gel doccia al fiore di cotone. Adorabile!

Novità da Bottega Verde che lancia i suoi primi due profumi per Lui e per Lei dedicati a S. Valentino:

Il Profumo “Per Lui” contiene pompelmo di Sicilia e mela verde, lavanda e fiori d’Arancio sposati a piccanti guizzi di Zenzero. Il legno d’Ambra, caldo e avvolgente, e la dolcezza rassicurante della vaniglia catturano i sensi in una danza di seduzione che fa battere il cuore.

L’eau de toilette “Per Lei” ha note di frutta e fiori d’arancio, cioccolato e nocciole. Le calde note di patchhouli e vaniglia chiudono questo inno d’amore, sensuali e vellutate come un bacio.

Infine vi segnalo anche un’altra collezione, che pur non essendo uscita adesso, sicuramente è adatta per questo periodo in rosa. Sto parlando della collezione autunno / inverno di Collistar “Parlami D’Amore”, un vero tributo all’amore in tutte le sue declinazioni.

Non mi resta che augurarvi un Buon San Valentino !