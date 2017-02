Come truccarsi a San Valentino? Scegli il rosa!

Come truccarsi a San Valentino? Semplice, scegli il rosa! Non c’è colore più romantico per farlo capitolare nel giorno più dolce dell’anno! E’ per questo che mettere in atto la giusta strategia è fondamentale per partire alla conquista. Grazie ad un make up caldo, giocato sui toni del rosso e del rosa sarà semplice far breccia nel cuore del vostro lui! Non ci credete? Provate a dare un occhiata a questo tutorial!

Occorrente

Primer Prime & Fine Catrice

Fondotinta Get Picture Ready Essence

AllRound Contouring Palette Catrice

Shape Your Face Contouring Palette Essence

Pennelli Make Up UBU

Ombretti Sephora

Glitter Dust H&M

Ciglia Finte

Procedimento

Viso: Iniziate stendendo il primer e il fondotinta sul viso, in modo da dare una buona base al vostro trucco. Per accentuare meglio il chiaro scuro andate a realizzare un leggero contouring creando con il correttore più scuro, le giuste ombre sugli zigomi, sulla parte alta della fronte e sul contorno inferiore del viso fino al mento. Con l’illuminante passate ad evidenziare invece il centro della fronte, del naso, il mento e la parte superiore degli zigomi. Terminate il tutto con un tocco di blush e il gioco è fatto!

Trucco occhi: Per realizzare questo trucco occhi servitevi di tre colori complementari sulle tonalità del rosa. Cominciate con un fucsia intenso per scurire il lato esterno della palpebra mobile, e passate al rosa chiaro lucido per la zona interna e il punto luce. Date poi maggior risalto allo sguardo con un bel rosa perlato da stendere nella linea tra le due palpebre per un effetto romantico e sofisticato, da rendere ancora più intenso da una leggera spolverata di glitter. Applicate le ciglia finte e se preferite, una linea di eyeliner per intensificare lo sguardo. In alternativa, per un look più nude, servitevi solo del mascara. E per il trucco labbra? Basta una passata di rossetto Matt Matt Matt n.07 di Essence per avere labbra al bacio!