San Valentino: idee regalo beauty (e non) per lui e per lei

C’è chi lo odia e c’è chi lo ama, chi lo festeggia e chi non vuole neanche sentirne parlare. San Valentino è probabilmente la festa che crea più discussioni. Anche se al momento sono single, mi piace molto, ed è proprio per questo che oggi voglio darvi qualche consiglio sui regali da poter fare al vostro lui o (maschietti aprite bene le orecchie) alla vostra lei.

Innanzitutto partiamo con dei regali a tema beauty, perché si sà che la maggior parte di noi ragazze ama truccarsi! Un ottima idea potrebbe essere il blush Love Flush di Too Faced, in vendita da Sephora a 29,00€. È bellissimo perché la confezione è a forma di cuore, davvero dolcissima e perfetta per questa occasione.

Se vi è piaciuta l’idea della confezione a cuore, da Kiko trovate un rossetto con questa favolosa forma. Lo avevano già proposto l’anno scorso, sempre per San Valentino, ed è andato tutto sold out nel giro di pochi giorni. Giustamente lo hanno riproposto anche quest’anno, e hanno fatto benissimo! Lo potete trovare sia online che nei negozi, in tre fantastiche tonalità, al prezzo di 6,95€.

Dal make-up passiamo poi alla cura del corpo con i profumatissimi prodotti di Lush. Come tutti gli anni, hanno proposto una collezione di San Valentino molto rosa e romantica, che personalmente adoro! Potete sbizzarrirvi con bagnoschiuma al profumo di rosa, scrub labbra con mini cuoricini o bombe da bagno super sexy. Inoltre propongono già diversi set regalo, perfetti per ogni esigenza e per tutte le tasche. I prezzi dei cofanetti vanno infatti da 12,95€ fino a 52,95€.

Un ottimo regalo, sia per lui che per lei, è di sicuro un orologio Daniel Wellington. Entro il 15 Febbraio se acquistate sul sito www.danielwellington.com un orologio con cinturino in pelle, utilizzando il codice MARTAASV, riceverete un ciondolo in omaggio. A forma di cuoricino, con inicisa la scritta Love, si inserisce nei buchi del cinturino e rende il tutto più carino e romantico.

Sempre restando in tema accessori troviamo Ops Objects che per San Valentino ha proposto una nuova collezione molto glitterata. I ciondoli delle collane e dei bracciali sono farfalline o quadrifogli stilizzati formati da quattro cuoricini. I colori disponibili sono argento o oro e i prezzi vanno da 35,00€ per gli orecchini, a un massimo di 64,00€ gli orologi.

Invece, per le amanti delle candele ma anche dei gioielli, Jewel Candle è il connubio perfetto. Sul loro sito infatti potete trovare tantissime candele con profumazioni diverse e con all’interno una sorpresa in argento. Un anello, un braccialetto, un paio di orecchini o un pendente: sono questi i gioielli che potete trovare. Io adoro queste candele perché oltre ad avere un ottimo profumo si ha anche il desiderio di scoprirne il contenuto. I prezzi vanno da 19,95€ a 29,95€ ma per San Valentino potete acquistare anche degli splendidi set regalo. In più, con il codice MARTAASSI avrete, fino a fine Marzo, il 15% di sconto su tutto il vostro ordine!

Infine, un regalo perfetto sia per lui che per lei è di sicuro qualcosa di personalizzato. Sul sito Clixxie ho trovato un sacco di belle cose come queste stampe con didascalia oppure un calendario in formato mini, con una foto diversa per ogni mese dell’anno. Tra le tante cose vendono anche dei gadget carini. Fra questi troviamo ad esempio i portafoto in tronchetti di legno e il filo con mollettine bianche.

Per questa volta ho esaurito i consigli da darvi su cosa poter regalare a San Valentino. Spero però che questo articolo vi sia piaciuto e se così fosse lasciatemi un like e continuate a seguirmi sui miei social

Instagram @martaassi

Facebook Marta Assi

Blog martaassi.wordpress.com