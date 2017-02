Se il nostro desiderio è assottigliare il volto e il nuovo taglio di capelli non basta, viene in nostro soccorso il make up. Non servono chissà quali accortezze o follie che richiedono ore e ore davanti allo specchio. Occorre, di certo, munirsi di prodotti ottimi che possano aiutarci, iniziando dalla cura delle sopracciglia fino al bronzer. Vediamo assieme i tre step fondamentali per ottenere l’ovale che più amiamo.

Sopracciglia folte e non solo perché è trendy

Mettete via quelle pinzette e andate da un’esperta del settore che vi segua nel processo di ricrescita delle sopracciglia. Averle piene non è solo un fatto di moda, ma è una necessità per ottenere un viso sottile in quanto bilanciano la forma dell’ovale. La beauty routine prevede di pettinarle nel verso della crescita; con una matita dello stesso colore delle sopracciglia si tracciano delle linee sottili dal basso verso l’alto per riempire eventuali buchi. Infine si sfuma il tutto con un pennello, per un look naturale. Alternativa molto valida è il mascara che pettina e aiuta a riempire eventuali buchi in modo molto delicato.

Eyeliner, mai più senza

Grazie a questo prodotto possiamo focalizzare l’attenzione sullo sguardo e bilanciare i lineamenti del volto, assottigliandoli. L’eyeliner è quindi fondamentale: l’ispirazione per il trucco giusto è quello delle pin up che include l’intramontabile “codina”. Sulla palpebra si può giocare con chiaro-scuri nei toni del beige, per applicare poi l’eyeliner, la matita color burro nella rima ciliare inferiore e per finire del mascara nero.

Guance slim con il bronzer

Enfatizzare gli zigomi e nascondere l’eventuale doppio mento è quello che ci interessa. E il bronzer è la soluzione giusta per ottenere il viso sottile senza sembrare delle maschere. Il colore giusto è di un tono più scuro del colore naturale della pelle. Si preleva un po’ di prodotto e lo si distribuisce con un pennello lungo il contorno del viso. Poi si passa alle guance, iniziando dalla parte alta degli zigomi fino quasi alle labbra. Infine, se c’è bisogno, si sfuma l’area del mento: e viso sottile sia.