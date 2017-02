Trucco choming: un rossetto come illuminante!

Dopo l’era del dello strobing, che aveva sostituito il famoso contouring della celeb Kim Kardashian, e che puntava al solo utilizzo di polveri illuminanti. Ecco allora una novità nella cosmesi: il chroming. Per scoprire di cosa si tratta e perché sta facendo scalpore, continua a leggere questo articolo!

Il chroming si diffonde in realtà l’anno scorso ma è diventato famoso da quest’anno. Esattamente nasce dopo uno scatto fatto durante una sfilata e poi diffuso sui social. Consiste nell’utilizzare un rossetto nude ma brillante proprio come se fosse un prodotto pass-par- tout, per andare ad illuminare l’arcata sopraccigliare, gli zigomi e ovviamente le labbra.

In effetti non c’è molto di nuovo, è solo il voler usare un prodotto molto brillante come illuminante vero e proprio. Si può sfumare facilmente anche con le dita e quindi non richiede una mano troppo esperta, e va benissimo specie se si è di fretta ma non si vuole rinunciare all’effetto glow.

Penandoci bene per l’estate è ottimo perché con il caldo ed il sudore troppe polveri sul viso darebbero fastidio e si applicherebbero male a differenza di prodotti in crema come appunto un rossetto.

Però è bene scegliere il giusto rossetto per fare realizzare questa tecnica. Per cui deve avere un finish ultra brillante, glossy con una copertura semi trasparente. Il colore va dal madreperla al rosa freddo perlato, fino al color carne ricco di perlescenze.