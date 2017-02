Scolpisci il viso con lo strobing: il nuovo contouring

Sul web impazzano video tutorial che mostrano come scolpire il proprio viso creando zone d’ombra. Ma di recente l’icona del contouring, Kim Kardashian West, ha rilasciato un video dedicato allo strobing. Nel video il suo make-up artist utilizzava diverse tonalità di illuminanti per definire i lineamenti, ottenendo un risultato più naturale rispetto al contouring, ma altrettanto efficace.

Lo strobing infatti è una tecnica che si basa sull’utilizzo di pigmenti illuminanti per dare risalto ad alcuni punti strategici del nostro viso. Per effetto di un’illusione ottica lo sguardo è attratto da questi punti luce, e distratto da eventuali difetti.

Vediamo dove e come applicare polveri e creme illuminanti! Ce lo mostra Olivia June in questo video tutorial realizzato da Kimberly Jesicka in esclusiva per Glamour.

Per le principianti del make-up lo strobing risulta più semplice rispetto al contouring. Niente più macchie scure sulle gote o effetto “barba” per chi non è esperta nello stendere creme e polveri. Da qui il grande successo e la diffusione di palette illuminanti. Tra le più famose a livello internazionale le highlighting palette di Anastasia Beverly Hills e MAC Cosmetics. Vi lascio con qualche proposta alternativa se volete cimentarvi nello strobing con un budget più ridotto!