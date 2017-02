Quando si parla di sfilate spesso si parla non solo di moda. Più spesso in quei 10/15 minuti vengono concentrate vere e proprie icone di stile trasversali nei decenni. Musica, tendenze make-up e stili di vita. Questo è quello che è successo nell’ultima sfilata di Rani Zakhem in occasione di Altaroma.

In perfetta sintonia con le tendenze attuali che guardano al passato per riproporre, anche a distanza di 30 anni, stilemi in grado di diventare avanguardia anche oggi.

Gli anni ’70-’80 sono stati particolarmente ricchi. Luci, paillette e stelle capaci di brillare dal giorno alla notte. Come quelli delle notti di Oriente quando i ricordi svaniscono, ma l’eco di quello che è stato ritorna continuamente.

Così come ritorna l’ispirazione alla bellezza sofisticata e eccentrica di Dalida, Bianca Jagger e a tutte le donne che amavano la disco music in quegli anni.

Non c’è compostezza nelle acconciature, ma volume e stupore. I capelli sono sciolti, cotonati, liberi di muoversi fino alle prime luci dell’alba. Il makeup punta l’attenzione sugli occhi e sulle guance. Blush dai colori aranciati che sottolineano gli zigomi e regalano quell’aria provocante e intrigante.

Rani Zakhem punta a una icona di stile che non passerà mai di moda. Abiti di scena. Jumpsuit morbide e abiti scollati all’americana con la schiena nuda pronta per essere sfoggiata in una serata allo studio 54 di New York. Abiti da red carpet che scivolano ampi verso il basso accompagnati da un makeup morbido e caldo. Nelle tinte dell’oro e dei colori tenui. Dal trucco agli abiti in colori tenui come il verde mela e il lilla. Tutto impreziosito di ricami e cristalli.

Come glitter su un viso pulito incorniciati da capelli biondi schiariti dal sole e da uno stile di vita che un abito di altamoda dovrebbe far tornare.

[photo credits Altaroma]