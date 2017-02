5 makeup trend proposti da Pinterest

Se siete delle makeup lovers che spesso vanno ad adocchiare su pinterest le foto più cool del momento o semplicemente per scoprire il prodotto beauty del periodo, ecco qui 5 trend di trucco che il sito ci suggerisce e ci consiglia di sfoggiare in questo freddo inverno per stare al passo con la moda.

1) Per gli occhi lo smokey eyes più gettonato è senz’altro quello sulle sfumature del borgogna, glitterato per brillare magari di sera oppure opaco e scuro per un risultato più forte. Sta bene a tutti i tipi di pelle, a molti colori di capelli, rende intensi gli occhi scuri mentre risalta quelli chiari.

2) Se però vi piace osare con colori dark solo sulle labbra lasciando gli occhi quanto più nude possibili, al massimo con un filo di mascara, vi innamorerete del rossetto nero che sì, apparentemente è quasi spaventoso ma per uno stile un po’ gotico, questa cupa stagione è l’ideale per indossarlo!

3) Il rose-gold ( o più italianizzato rosa-oro) non è detto che sia un colore adatto solo alla stagione primaverile. Anzi, pinterest lo propone proprio per spezzare look drammatici e scuri che in questo periodo sono popolari.

4) Per le unghie tornano alla ribalta quelle oleografiche dai toni freddi molto cangianti alla luce.Una manicure che non richiede disegni particolari ma solo una passata di questa tipologia di smalti per renderle originali.

5) E sempre per le nostre unghie, le chrome nails o unghie ad effetto specchio saranno molto indossate. Una versione ancor più shiny del classico finish gel.